Помните, с чего всё начиналось? Чёрно-белые телевизоры, винил, потом кассеты и компакт-диски, плёночные фотоаппараты, был ещё и бум камер Polaroid. Вы делали снимок и тут же его распечатывали, о Bluetooth-принтерах в те годы никто и не мечтал. Потом о модной штуке забыли, появились телефоны с камерами, Instagram и ларьки, где можно распечатать фотографии.

В далёком 1977 году появился Polaroid OneStep, фотоаппарат нового поколения – осовремененная копия, где появилась USB-зарядка вместо пальчиковых батареек. Для съёмки нужны специальные картриджи, цветные или чёрно-белые, в каждом наборе по 8 штук. Один набор стоит около тысячи рублей, а сама камера ещё около 8,5 тысяч. Ну а кто обещал, что хобби будет дешёвым?

Знаете, есть что-то в этих простых вещах вроде этого Polaroid. Они милые, напоминают о том времени, когда мы жили духом будущего и верили в то, что жизнь изменится. А она осталась прежней, просто устройства уже не удивляют, мы ко всему привыкли, вот и возвращают нас назад, в ту эпоху, когда мир ещё не превратили в огромный гипермаркет по продаже айфонов и клонов.

Фотоаппарат, который выглядит как иконка Instagram, достоин внимания, очень милая штуковина. Не будете делать фотки, так на стол поставите или на полку для украшения интерьера. А заодно поймёте, что каждый кадр когда-то стоил денег, мы стали забывать истинную цену вещей.

Источник: Engadget

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