Появление процедуры ИСО всколыхнуло международный рынок краудфандинга, увеличив его популярность в разы. Однако до появления блокчейна, технически организовать сбор средств было весьма затруднительно. Лидерами профильного рынка в самом начале появления ИСО были платформы Kickstarter и Indiegogo, однако с появлением криптовалюты появилась возможность проводить сбор средств более эффективно.

Развитие ИСО

Чтобы понять схему развития ИСО, следует определить разницу между понятиями «краудсейл» и «краудфандинг». Краудсейл обеспечивает финансовой поддержкой новые проекты, а инвесторам за их участие в качестве вознаграждения предлагаются цифровые активы, которыми можно будет расплатиться за услуги в будущем. Краудфандинг обеспечивает финансирование проектов обычной валютой, а также формирует предзаказ на создаваемый продукт.

Данные методы продажи различаются и своими целями: краудсейл служит источником развития блокчейна и криптовалютных активов. В некоторых случаях его организовывают с целью определения интереса, который проект вызывает у пользователей.

Одной из сложностей краудсейла для инвесторов является оформление документации и законодательной базы для проведения ИСО. В случае, когда проект не оправдает ожидания, вернуть свои средства им будет весьма сложно, если вообще возможно. Отличие криптовалюты от обычной заключается в том, что она не регистрируется юрисдикцией ни одной из стран, поэтому такие вложения сопровождает высокий риск.

Платформы для проведения ИСО

Первые платформы, используемые в проведении процедуры ИСО, были сложными и неповоротливыми.

К их минусам относились:

необходимость каждый раз создавать новый блокчейн или копировать уже существующий;

необходимость поддерживать его работу и после завершения ИСО, чтобы обеспечить функционирование токенов.

Все эти сложности негативно сказывались на бюджете проекта. Для решения вышеназванных проблем, разработчики решили создать универсальные площадки, объединяющие уже существующие до этого ресурсы в одно целое. На базе таких платформ стали появляться обменники, где торговля новыми токенами начиналась до момента старта их официальной продажи. Как развивается краудсейл и платформы для проведения ИСО можно узнать на https://bankcomat.com/news/provedenie-ico-kampanij-kak-voplotit-idei.html. Обладая стратегической информацией, инвестор всегда сможет сделать правильный выбор.