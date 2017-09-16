Суббота, 16 Сентября

MultiChain 1.0 — новый частный блокчейн

16.09.2017 16:34 6

MultiChain 1.0 — новый частный блокчейн

Новый блокчейн Биткоина, представленный в приложении Multichain 1.0, открыли для всех категорий пользователей.

Что такое MultiChain 1.0

Автором разработки является компания Coin Sciences, которая трудилась над данным проектом больше 4 лет. Приложение является первым в своем роде, которое использует открытый исходный код. Во время выпуска первой версии приложения разработчики объявили о договоренности сотрудничества с 14 компаниями.

MultiChain 1.0 даёт возможность:

  • выполнять тысячу торговых операций в минуту;
  • доступа ко всем приложениям и библиотекам, ранее используемым для совершения операций с криптовалютой;
  • упростить выполнение ряда задач благодаря распределенному реестру.

Одним из высоко оценённых пользователями является инструмент Streams, сохраняющий всю информацию о торговой сделке в реестре: время совершения операции, кто автор, внесённые изменения и другое.

Преимущества блокчейна

Частный блокчейн, кроме названных выше достоинства, имеет ряд преимуществ:

  • есть возможность добавлять новые узлы и блокчейны;
  • поддерживает любые цифровые валюты;
  • совместимость с изменяемыми интерфейсами торговых сделок;
  • может работать с разными операционными системами — Mac OS, Windows, Linux.

Тестовая версия программы датируется 2015 годом — за два года своего существования она была скачана пользователями более 60 тысяч раз.

Возможности для работы с Биткоинами

Компания Coin Sciences стала первой, кто открыл миру создание криптовалютных монет, позволив представлять на рынках активы цифровых денег. Несмотря на сложность продвижения проекта, со временем появилось множество компаний, ориентированных на работу с Биткоином. Однако ни одна из них не удовлетворяла потребности сферы бизнеса.

Разработчики из Coin Sciences приняли решение создать частный блокчейн, ориентированный на потенциальных инвесторов. В данное время существует два режима поддержки: для частного бизнеса – https://xchange.is/news/novyj-chastnyj-blokchejn-multichain-10.html, и разработчиков. В компании считают, что партнерская поддержка может стать той отправной точкой, которая позволит создать уникальный многопрофильный продукт, используемый в разных сферах. ПО приложения можно эффективно использовать для работы с любой криптовалютой, поскольку в нем есть возможности для настройки параметров, нужных для пользователя. В компании уже сейчас работают над второй версией MultiChain 2.0, которая будет отличаться расширенным функционалом.

Выбираем телевизор на любой вкус и бюджет
Выбираем телевизор на любой вкус и бюджет
Развитие ИСО и платформ для «токенизации» — направление движения
Развитие ИСО и платформ для «токенизации» — направление движения
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.