Новый блокчейн Биткоина, представленный в приложении Multichain 1.0, открыли для всех категорий пользователей.

Что такое MultiChain 1.0

Автором разработки является компания Coin Sciences, которая трудилась над данным проектом больше 4 лет. Приложение является первым в своем роде, которое использует открытый исходный код. Во время выпуска первой версии приложения разработчики объявили о договоренности сотрудничества с 14 компаниями.

MultiChain 1.0 даёт возможность:

выполнять тысячу торговых операций в минуту;

доступа ко всем приложениям и библиотекам, ранее используемым для совершения операций с криптовалютой;

упростить выполнение ряда задач благодаря распределенному реестру.

Одним из высоко оценённых пользователями является инструмент Streams, сохраняющий всю информацию о торговой сделке в реестре: время совершения операции, кто автор, внесённые изменения и другое.

Преимущества блокчейна

Частный блокчейн, кроме названных выше достоинства, имеет ряд преимуществ:

есть возможность добавлять новые узлы и блокчейны;

поддерживает любые цифровые валюты;

совместимость с изменяемыми интерфейсами торговых сделок;

может работать с разными операционными системами — Mac OS, Windows, Linux.

Тестовая версия программы датируется 2015 годом — за два года своего существования она была скачана пользователями более 60 тысяч раз.

Возможности для работы с Биткоинами

Компания Coin Sciences стала первой, кто открыл миру создание криптовалютных монет, позволив представлять на рынках активы цифровых денег. Несмотря на сложность продвижения проекта, со временем появилось множество компаний, ориентированных на работу с Биткоином. Однако ни одна из них не удовлетворяла потребности сферы бизнеса.

Разработчики из Coin Sciences приняли решение создать частный блокчейн, ориентированный на потенциальных инвесторов. В данное время существует два режима поддержки: для частного бизнеса – https://xchange.is/news/novyj-chastnyj-blokchejn-multichain-10.html, и разработчиков. В компании считают, что партнерская поддержка может стать той отправной точкой, которая позволит создать уникальный многопрофильный продукт, используемый в разных сферах. ПО приложения можно эффективно использовать для работы с любой криптовалютой, поскольку в нем есть возможности для настройки параметров, нужных для пользователя. В компании уже сейчас работают над второй версией MultiChain 2.0, которая будет отличаться расширенным функционалом.