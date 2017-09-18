Читаете этот заголовок и думаете, что сейчас тут будет подборка всякой ерунды по цене от $1000. А не тут-то было! Сегодня я хочу поразмышлять на тему – что вообще современному человеку, который неплохо зарабатывает, можно купить? Что, если не новый «айфон десять»?

«Консьюмерская» потребность она такая, всегда нужно себя чем-то баловать, а иначе – зачем с утра до вечера убиваться на работе? Ну покроете основные жизненные потребности: еда, вещи, квартплата, учёба детей. А дальше-то что? Вспомните сериал Твин Пикс, в котором агент Купер говорил золотые слова о том, что каждый день себя нужно чем-то баловать. Не так много маленьких радостей в жизни для себя любимого осталось. Многие вещи приедаются. Так уж получилось, что смартфон – это универсальный экран в нашу вторую, виртуальную жизнь, где мы проводим больше времени, чем в реальной жизни. Поэтому меня не удивляет, что смартфоны до сих пор кому-то интересны, в первую очередь читателям и зрителям, во вторую – журналистам и блогерам. Поверьте, большинству из нас, авторам, эти смартфоны изрядно поднадоели. Каждый год ведь одно и тоже. И Apple не исключение. Один и тот же дизайн который год подряд.

В этом году, наконец, хоть что-то поменялось. Вопрос не в технических характеристиках и не в функциях, а чисто в эстетических ощущениях. Если вы хотели потратить кругленькую сумму и прикупить какую-то полезную вещь, то выбор был на самом деле не велик. Samsung Galaxy S8, несмотря на его минусы и нерасторопность работы интерфейса, до сих пор является чем-то новым. Новый внешний вид, новая эргономика, не похожая на остальные устройства, новые ощущения. Вполне себе вещица для успокоения нервов. Держишь в руках и получаешь тактильное удовольствие. Как когда-то, в свое время, iPhone 4/4s, у которого в этом вопросе не было аналогов на рынке. Вот и Apple подтянула свой основной продукт. Наконец-то он стал «другим», просто другим. У него улучшили габариты, увеличили экран. Спереди он красавец, сзади уродец. Но и ничего, зато не похож на предыдущие модели. Это новые ощущения, новые эмоции, и это круто. Тут мы плавно подходим к вопросу цены. Новый iPhone X – дорогой, тут и спорить нечего. Стартовая цена от $1000, в России и вовсе 80 000 ($1385) русских рублей, в Украине предполагается цена в 38 000 ($1451) грн.

Это дорого? Да, с одной стороны дорого. Но давайте попробуем собрать список вещей, которые можно купить себе за эти деньги, вещей на которые стоит собирать нужную сумму какое-то «энное» количество времени, чтобы после, на постоянной основе, получать положительные эмоции и переживания.

Купить 4К телевизор

С появлением игровых приставок, поддерживающих 4К разрешение, крутых сериалов, которые выходят в высоком качестве, и Apple TV 4K, новый «тельбан» становится волне разумной покупкой для коротания холодных и дождливых вечеров. Заметили иронию ситуации? Еще несколько лет назад лозунг «я не смотрю телевизор, я смотрю YouTube», был чем-то вроде манифеста. А теперь всё встало на свои места, уже и не скажешь, что хуже: залипать у телевизора или мозолить глаза в интернете. Телевизоры снова в тренде, и меня это радует. Вот на днях буду брать себе еще один «бюджетный» вариант 4К телевизора от Xiaomi на 60 дюймов за $1145. Нет, не подумайте, я не отказываюсь от нового iPhone X, просто нужен телевизор в студию.

Сгонять отдохнуть в теплую страну

Вместо того, чтобы перебирать деньги в руках, и думать, какую же железку прикупить, отдых и путешествия – это убедительный аргумент потратить деньги на себя и свою половинку. За $1000-1500 можно очень неслабо гульнуть, как в тёплых странах с программой «всё включено», так и просто выбрать туристический маршрут на двоих. Снять фото и видео в поездке можно и на старый iPhone, а вот эмоции и воспоминания бесценны. Живем один раз, как-никак.

Купить Игровой Компьютер

Можно ли собрать за $1000 игровой ПК? И да, и нет. С учётом роста цен на видеокарты, стоимость хорошей игровой машины высокая. Но собрать можно достойный вариант для любых задач. Вопрос лишь в том, а стоит ли это делать? Нужно ли вкладывать деньги в хорошую конфигурацию компьютера, которая через год, конечно, в тыкву не превратится, но изрядно обесценится? Да и компьютер, это вещь очень спорная, у большинства людей и без того есть подобное решение и апгрейд ПК не принесёт столько радости, как покупка нового iPhone X. Смартфон всегда с вами, а игровой комп большую часть времени будет простаивать. Мы же сейчас говорим не о людях, которые с утра до вечера играют в танки, а про занятую и современную молодёжь.

Отложить деньги

Перевести деньги в баксы и держать в банке под кроватью? Не самый разумный вариант. Это не та сумма денег, которая на что-то повлияет.

Вложить деньги в образование

Изучение иностранного языка, обучение программированию и так далее. Разумный вариант. К тому же, этой суммы должно хватить на год хорошего обучения. Тут лишь один вопрос: если вы так хотите приобрести какой-то навык, то наверняка его уже приобретаете и без денег. Имея желание, обучиться можно многим профессиям без вложений, бесплатных материалов и информации в сети уйма! Заставлять себя потраченными деньгами заниматься каким-то делом – самое неблагодарное занятие. Сразу вспоминайте своего друга, который купил абонемент в спортзал на год, и даже это не заставило его ходить и наращивать мышечную массу. Не обманывайте себя, лучше купите iPhone X, он вас точно не подведёт ;)

Все варианты хороши, но вы не возьмёте их с собой на работу, в общественный транспорт или загородную поездку, а iPhone X возьмёте. Так что, не надо искать оправдания, просто берите эти деньги и без колебания покупайте iPhone X, такие устройства выходят у Apple один раз в пять лет, а положительные эмоции вызывают по несколько раз на день. Можно зарыться в технические характеристики устройства, думать о том, что все это было до появления iPhone, но какая разница? Мы покупаем не функции, мы покупаем эмоции. Уверен, новый iPhone X с точки зрения эмоций и ощущений стоит свою «штуку баксов».

Напишите в комментариях, на что бы вы потратили эти деньги? Интересно услышать ваши варианты.

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