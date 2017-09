Чудесно пролетел год за Call of Duty: Infinite Warfare, отличный сингл, отличный мультиплеер, отличные DLC, отличные «Зомби». Наверняка, через пару лет на серваках будет пусто и пыльно – чтобы собрать команду, придется ждать по полчаса, как это сейчас происходит в Call of Duty: Ghosts. Вот вышло и последнее дополнение! В Call of Duty: Infinite Warfare очень нравится покупать ящики, каждый раз сюрприз, но нельзя не заметить, что самые сладкие штуки выпадали в тех ящиках, что я приобрел за ключи (а ключи получаем за бои).

В Call of Duty: Infinite Warfare отличная боевая система – здесь прыжки, бег по стенам и скольжение имеют решающее значение: играя против опытных игроков, вы наверняка заметили, что есть среди них те, кто вообще не опускается на землю. Особенно, если используется «Синапс». В Call of Duty: Infinite Warfare круто бегать с ножом – одно из любимых развлечений, и ничто так не бесит противников, как быстрый боец, появляющийся за спиной и одним махом перечёркивающий все надежды. В Call of Duty: Infinite Warfare можно вспомнить былые игры серии, потому что в DLC повторили лучшие карты.

Я вчера побегал пару часов в Retribution, получилось хорошо. Во-первых, тут есть карта Heartland, переделанная Warhawk из Call of Duty: Ghosts. Учитывая, что в окна зданий можно запрыгнуть, снайперить вроде бы не особо круто, но, как и раньше, кемперы по двое, по трое сидят в зданиях, так что первую гранату туда. Во-вторых, офигенная Carnage, типа гоночная трасса в каком-то мире, пережившем апокалипсис. Большая, крутая, отлично подходит для снайперов, на мосту постоянно схватки на короткой дистанции. В-третьих, быстрая карта Depot 22: если играете во «флажки», то бои за центральную точку – это вот самый сок в CoD, только успеваешь возрождаться. Наконец, Altitude, хорошая карта, где всё заточено на физику Infinite Warfare – не забывайте бегать по стенам, скользить, остерегайтесь снайперов.

В The Beast from Beyond пока не успел поиграть, военная база где-то на ледяной планете, чудовища, всё как положено. Если совсем нечего будет делать, стоит потратить несколько часов.

Надо ли качать и играть? Фанатам – безусловно, ну а если забросили Call of Duty: Infinite Warfare и не знаете, чем заняться перед выходом следующей части – обязательно!

