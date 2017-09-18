Когда думаешь про Apple, чаще всего представляешь устройства: телефоны, ноутбуки, наушники, чехлы. За всем этим стоит труд людей, теперь многие сотрудники Apple переедут в новый офис. Про необыкновенный кампус Apple мы уже рассказывали, теперь хочу поделиться с вами ещё одним материалом. Впечатления о духе нового здания опубликованы на сайте Mashable, там вы можете прочитать статью в оригинале, а у нас перевод на русском языке.

Добро пожаловать в театр

Театр Стива Джобса пуст. Несколькими часами ранее большое лобби, демо-зона, расположенная под ним, само помещение театра было забито аналитиками, журналистами и специальными гостями. Все они томились и толкались в ожидании презентации новых iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

А теперь, я в одиночестве стою посреди этого огромного Apple Park – его можно назвать Диснейлендом для взрослых, а надо мной гигантский 155-метровый купол из металла и углеродного волокна. Тут теряешься и чувствуешь себя таким крохотным. Когда я шёл к выходу, звук моих шагов отражался от 7-метровых стеклянных стен, он гремел и звенел в тишине.

Apple рассказала, что в помещении особенная акустика – во время презентации нового iPhone не было отголосков или эха, аудитория в зале работала естественным глушителем шума. Но, если бы зал не был полон народу, пришлось бы поработать над звукопоглощающими панелями в стенах.

Так что, оказывается, Театр Стива Джобса хранит в себе ещё много сюрпризов.

Куда дели провода?

Одна из самых красивых особенностей Театра Стива Джобса – потрясающий открытый верхний этаж. Здания офиса и театра строила компания Foster + Partners. За основу взяли идею Стива Джобса: он представлял офис как космический корабль, объяснял видение будущего сооружения на словах, а не рисунками. Он хотел передать магию iPhone, сделать сложное простым и очевидным.

И это удалось. Когда смотришь на здание Театра Стива Джобса, удивляешься тому, как всё просто. В помещении вы не увидите труб, проводов, рам, динамиков, сохраняется ощущение простоты. Но загадка в том, что всё это там присутствует.

Карбоновая крыша лежит на стеклянной раме. Foster + Partner спрятали провода и трубы в 20 тонких стыков, поддерживающих стеклянные панели. В них проходят трубы системы пожаротушения, а разбрызгиватели скрыты на потолке. В других спрятаны кабеля аудиосистемы, передачи данных и электроснабжения.

Во время запуска новых iPhone в комнате играла музыка, но я так и не увидел динамики. Они расположены под крышей, а звук идёт через незаметную перфорацию.

В здании нет бесполезных пространств, всё используется для какой-нибудь цели. Взгляните на потолок, видите чёрные круги? Это проходят антенны для подключения к интернету. Ничего не напоминает? Foster + Partners позаимствовали идею у iPhone, где не было видно антенны.

Прочный как скала

Говорят, что, если живёшь в стеклянном доме, не стоит бросать камни. Но Театр Джобса выдержит и не такое. Apple гарантирует, что здание выстоит в случае землетрясения силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Секрет в том, что внешняя зона, стеклянные панели и крыша соединены маятниковыми изоляторами, они напоминают подшипники. Таким образом, секции театра остаются неподвижными, пока земля уходит из-под ног.

Театр выстоит, даже если и разобьётся одна из стеклянных панелей, поддерживающих крышу. Более того, здание Apple тестировали на прочность, и, если даже все 44 стеклянные панели разобьются, оно всё равно выстоит.

Меньше, но больше

У Стива Джобса было общее видение Apple Park, а всеми деталями занимался Джонни Айв. Это чувствуется в деталях, в поверхностях с красивыми, тонкими линиями. Многие двери лишены ручек, на их месте отметки, куда нужно нажать, чтобы открылись двери. Кое-где заметны и отпечатки пальцев на таких дверях. Или лифт-штопор, который вообще не похож на привычные лифты во время движения.

Зачем? Это сделали для красоты, чтобы не строить лифт с дополнительными дверцами. Вы входите в лифт с одной стороны, а выходите с другой, дверцы обычно расположены и на передней, и на задней стене лифта. А тут, пока лифт медленно вращается по направляющим, поднимаясь наверх, вы выходите через ту же самую дверь.

Вот это объём

Фойе, где Apple впервые показывала новинки, сейчас пустое. Можно спокойно рассмотреть все изогнутые линии камня, почувствовать свет, проникающий через лобби. Когда смотришь вверх, видно стеклянные панели и небо через них. Складывается ощущение, что Apple Park стоит на возвышенности и окружён кольцами-кругами, прямо как музей Гуггенхайма.

Фактически, сцена расположена рядом с фойе. И тут я понимаю, что Тим Кук показывал iPhone X не под крышей из углеродного волокна, нет, место для сцены вырыли в холме рядом со зданием.

Когда я собираюсь заново войти в театр, вижу вырезанные на итальянском известняке слова «Театр Стива Джобса». Это единственное место во всём здании, где видно имя основателя. Внутри чувствуется запах дерева и кожи. Я этого не замечал, когда всё вокруг заполняли люди, а теперь запах напоминает мне, что это совсем свежая постройка.

Джонни Айв сам выбрал разные материалы: удобные широкие кресла отделаны итальянской кожей, а перегородки у стен и пол – из американского белого дуба.

Перед презентацией журналисты спорили, сколько же человек поместится в этом зале. Говорили, что в зале сидит 1000 человек, это в 3 раза больше, чем в старом помещении Apple, но в это не верили. Позднее оказалось, что в зале может сидеть до 921 человека, вот он, триумф архитекторов из Foster + Partners, они создали вместительное пространство, которое дарит ощущение компактности.

Apple, Джонни Айв и Foster + Partners задумали такое пространство, которое ощущается лёгким, они добились своего – ценой больших затрат, огромных усилий и упорного труда.

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