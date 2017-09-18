Мир информационных технологий стремительно развивается. Сеть интернет забрала почти все сознательное внимание людей. Эти факторы кардинально меняют основные принципы маркетинга. Наружная реклама становиться не так эффективна, как раньше. Множество форумов, каналов и блогов, являются основными носителями рекомендационной информации для рядового пользователя. Такие изменения, выставляют абсолютно новые критерии к успешному бизнесу. Кроме эффективной рекламы в сети, интернет технологии позволяют зарабатывать хорошие деньги, за счет уникального контента, выложенного на своих блогах и YouTube каналах.

Исследования ученых доказали, что видео, является одним из самых популярных видов онлайн контента. Следовательно, YouTube – его поставщик №1. Эти факторы, еще раз говорят о безграничных возможностях, которые предоставляет портал. Многие люди, слышали о возможности заработка на портале YouTube. Кто-то даже решил попробовать. В большинстве случаев, такие люди опускают руки, так как описанного многими источниками успеха, так и не пришло. Возможно контент, который они предоставляли, был подходящим и уникальным, но отсутствие знаний этого бизнеса, оставило свой след. Именно для таких случаев, существуют всевозможные курсы и обучающие проекты. Одним из самых популярных на сегодня, является образовательный проект AIR Academy. Проект предоставляет качественное образование в сфере YouTube для блогеров и представителей бизнеса.

Чтобы понимать результативность курсов, стоит обратить внимание на выпускников проекта. Большинство из них, до сих пор продолжают эффективно использовать все преимущества YouTube. Успех в кратчайшие сроки – это то, на что нацелено образование проекта. Тяжело переоценить важность использования видео-контента YouTube для привлечения новых клиентов и решения многих бизнес задач. При правильном взаимодействии видео-контента с пользователем, можно формировать знание и узнаваемость определенной продукции. Ключевые слова в поисковых запросах, смогут поднять продвижение бизнеса на высокий уровень в кротчайшие сроки. Проведения онлайн конференций, презентаций станут хорошим плюсом для любого проекта, а учет анализа взаимодействия с аудиторией станет хорошим ориентиром. Стоит помнить, что соответствие критериям информационного мира, это не рекомендации. Это важный пункт для успеха бизнеса любых размеров.