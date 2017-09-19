Неповторимые виды на море, самая большая страна Закавказского региона, уникальная культура и колорит – все эти слова сказаны про Азейрбайджан. Это уникальное по своей сути государство является душой и сердцем Закавказья, располагается на Аберонском полуострове, всего в нескольких десятках километров от северной границы с Ираном.

Так как государство занимает площадь около 87 тысяч кв. км, бывает очень сложным спланировать необходимый маршрут, с учетом тонкости административных делений страны. На ресурсе www.spr.az размещен виртуальный вариант карты Азейрбайджан, на котором детально указано административное деление государства, показаны основные дороги с обозначением их международных кодировок, а также указаны самые крупные учреждения.

Основные факты об Азейрбайджане

Среди огромного многообразия различных мероприятий для рекреации и работы в Азейрбайджане, необходимо предварительно ознакомиться с основным фактами про страну:

• население всей страны составляет более 9,5 миллионов человек, в то же время в самой столице – Баку, проживает около девятой части всего населения государства;

• сама страна делится на 66 территориальных округов, а также Нахичеванской автономной республики(расположена не на территории страны, своеобразное образование, отделенное Арменией) и 12 городов, которые находятся в республиканском подчинении;

• соседними странами являются не только Армения и Иран, но и Турция;

• детализация карты охватывает не только столицу, но и крупнейшие города (Нахичевань, Шеки, Ленкорань), которые также являются основными туристическими центрами с множеством достопримечательностей.

Все климаты в одном флаконе

Так как государство находится у южных границ Кавказа, оно омывается Каспийским морем. Широкой популярности в последние года набирают бальнеологические курорты (Массалах, Нафталан), а также горнолыжный туризм и, в особенности, курорты (международного класса). Особенно важным фактором привлекательности Азейрбайджана для отдыха является его уникальное местоположение, так как из 11 климатических зон на территории страны представлены 9 из них.

Выбрав для своего времяпрепровождения замечательное государство Азейрбайджан, вы сможете не только укрепить свое здоровье, но и посетить уникальные памятники истории и архитектуры. Порадуйте себя незабываемой и увлекательной поездкой!