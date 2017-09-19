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Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

19.09.2017 15:49 6

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

В Netflix подготовили подборку постеров для Stranger Things, каждый повторяет постер какого-то известного фильма восьмидесятых годов – я настолько старый, что смотрел все фильмы в подборке и некоторые считаю настоящей классикой, достойной быть в любой коллекции. Тут и «Firestarter», и «Кошмар на улице Вязов», и «Чужой», и «Челюсти».

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Сперва оригинал, потом вариант с героями Stranger Things.

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Вспомним фильмы восьмидесятых с постерами Stranger Things!

Напомню, тут типа второй сезон стартует в конце октября, это очень хорошо. Сериал мне очень нравится, есть тут жизнь, атмосфера, актеры подобраны хорошо, в общем, всё как положено и храни вас Бог!

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