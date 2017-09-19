В прошлом году у нас вышел лирический материал про покупку айфонов в Европе, как это было, как люди ездят покупать айфоны, с какими сложностями можно столкнуться, зачем вообще это нужно. Сейчас мне друзья и коллеги начинают задавать вопросы насчет покупки iPhone X за рубежом и просят рассказать, как быть и что делать, если хочется подешевле и поскорей — ведь в России модель стоит дороже всего, судя по такой вот инфографике. Но, это только на первый взгляд выходит дороже и ниже мы об этом поговорим.

Сравнение цен на iPhone X в разных странах и памятка для тех, кто собирается покупать смартфон не в России. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Сен 18 2017 в 11:38 PDT

Так что, я решил собрать все связанное с покупкой iPhone X за рубежом и у нас в несколько главок, если у вас есть свои мысли, смело делитесь в комментариях. Да, тут нужно еще одно пояснение, а почему это мы забыли про iPhone 8? Ведь это тоже горячая новинка, и ажиотаж наверняка будет; но, дело в том, что iPhone X это все-таки нечто совершенно новое, интересное, привлекательное, увлекательное. Еще и дефицит наверняка будет, человек с десяткой в руках это типа как человек с Vertu лет шесть назад — небожитель и царь. Ну, или подросток, окучивший все кредитки. И вот именно поэтому я решил потратить время и написать эту статью.

iPhone X на Руси

В России продажи iPhone X начнутся 3 ноября, предзаказ начнется 27 октября, как видно, мы попали в первую волну, но тут, конечно, есть нюансы. Пока непонятно, сколько смартфонов попадет в розницу и в какую именно розницу — прогнозировать можно очереди у ЦУМа, но это пока неточно. Если решите предзаказать в онлайне, то нужно иметь на карте 79 990 рублей за версию 64 Гб или 91990 рублей за версию 256 Гб , зайти в официальный магазин со своим Apple ID, ухитриться за секунды выбрать нужную версию, кликнуть, оплатить, потом ждать.

Оплатить нужно со своей карты, да еще и курьеру потом показать паспорт, чтобы вам отдали смартфоны. Наверняка найдется много хитрецов, желающих заработать на перепродаже, но обман системы может вылиться в отмену всего заказа и возврат денег на карту. Говорю это специально для желающих совершить покупки с нескольких Apple ID, оплатив товар одной картой.

Сейчас в арсенале сотрудников магазина уже есть мощная сигнальная система, имейте это в виду. Кроме того, для iPhone X наверняка придумают какое-нибудь ограничение типа одного аппарата в одни руки, чтобы избежать волны перепродаж. Для честных граждан открыты все пути купить вожделенный аппарат — если успеешь оплатить заказ, получишь iPhone X, если захочешь отстоять в очереди и прийти к магазину пораньше, тоже получишь iPhone X. Предполагаю, что будет весь набор традиционных развлечений; перепродажа мест в очереди, перепродажа айфонов друг дружке, повсеместная гонка за X. Все будет как положено, храни вас Бог.

iPhone X не на Руси

Выплывают сейчас и другие хитрецы, мол, а вот я зайду под американским Apple ID, да оформлю предзаказ в США, потом поеду и заберу iPhone X в США! И это будет стоить гораздо дешевле, чем на Руси (см. фото выше)!

Вынужден разочаровать желающих, при таких манипуляциях проверяются разные параметры; где сейчас находится человек, карта должна быть выпущена на территории той страны, где происходит предзаказ, Apple ID должен быть местный, смотрят историю заказов.

Да, иногда у изобретательных господ получается. Но, теперь представьте себе другое; для поездки в США вам понадобится оформить визу, понадобится купить билеты, понадобится оформить предзаказ, ну или рассчитывать, что вы встанете в очередь к Apple Store, отстоите там ночь, вам достанется смартфон (один или два) и вы вернетесь в Россию победителем.

Многие думают так, один оставлю себе, второй продам втрое дороже — да только имейте в виду, что в Россию, как и всегда, в чемоданах и серыми дорожками повезут iPhone X тысячи людей, цены на сером рынке уже через неделю придут в норму и покупка в официальной рознице в первые месяцы выглядит очень и очень привлекательно. Можно дуться на Apple за цены в России (хотя тут дело скорее в наших налогах, но не суть), но, в случае с iPhone X, все равно дешевле будет купить в России — напоминаю про билеты, визу, да еще в США есть ведь и налог штата. В Нью-Йорке это почти девять процентов (8.875%), то есть, при покупке iPhone X за $999 с вас возьмут еще $89.91, если я посчитал все правильно.

Поездка за айфонами в Гонконг — дело хорошее, но тут надо думать про долгий перелет, гостиницу минимум на одну ночь, иначе с ума сойдешь от джетлага, да еще как бы отстоять в очереди, да еще как бы купить и успеть в аэропорт. Много, много о чем нужно подумать и, чем больше я обо всем этом думаю, тем больше убеждаюсь — ну как его на фиг, уж больно неочевидно, проще и дешевле купить новый айфон на Руси.

Покупка iPhone X, если вы случайно оказались за рубежом

Если вдруг после третьего ноября вы оказались где-то за рубежом, то вот вам список стран из первой волны: Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Гренландия, Греция, Дания, Джерси,Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, остров Мэн, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Россию тут тоже не стал убирать, потому что гордость! Многие говорят, что дефицита не будет, я думаю, что iPhone X будет достать еще сложнее, чем iPhone 7 Jet Black в первые недели после начала продаж. Тем не менее, если вы случайно окажетесь в одной из стран выше, смело сходите в Apple Store и посмотрите, может быть там еще остались смартфончики?

Если да, покупайте, один себе, один жене, ну а насчет третьего, четвертого или пятого имейте в виду, что пограничники в России всё прекрасно знают, понимают, смотрят Wylsacom, читают wylsa.com, интересуются наукой, техникой, новыми айфонами, так что коробочки беленькие очень привлекательны и лучше все-таки не будить лихо, пока оно тихо. Иначе говоря, не надо дергать тигра за усы и пытаться протащить двадцать iPhone X — скорее всего, кончится дело плохо.

Так что, окажетесь в нужной стране в нужное время — обязательно сходите в Apple Store хотя бы просто из любопытства. Продукт невероятный, в магазинах интересно, чего же не сходить и не купить.

Модели iPhone X

Судя по всему, никаких ограничений по работе iPhone X из других стран в России нет, напомню, в характеристиках указано, что существуют две модели iPhone X:

Модель A1865

FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)

TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41)

TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)

CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 МГц)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)

Модель A1901

FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)

TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)

Видимо, A1865 предназначена для США (потому что поддерживается CDMA, а CDMA это Verizon и Sprint), но это не значит, что в России такой iPhone X превращается в кирпич — как видно, здесь те же диапазоны LTE, ну а работа 4G LTE Advanced, 4G LTE и VoLTE будет зависеть от поддержки операторами. В России будет продаваться модель A1901, без поддержки CDMA.

Гарантия

Пока неизвестно, будут ли ремонтировать авторизованные сервисы в России купленные за рубежом iPhone X; iPhone 7 из США к официалам нести можно и нужно, по опыту могу сказать, что экран так же меняют за деньги (за те же деньги), есть и замена аппарата. Но вот что будет с iPhone X — неизвестно. После старта продаж узнаю детали и тогда уже расскажу подробней, а может быть и раньше.

Вердикт

Я для себя вынес следующее, iPhone X покупать буду, сделаю это в России, как положено, 27-го октября буду обновлять браузер, пока не появится ТА САМАЯ КНОПКА, купить, подождать, принять курьера, получить свою дозу удовольствия, обмыть, сходить посмотреть третьего числа на очередь в ЦУМе или где-то еще.

Что бы там кто не говорил, но у меня лично уже есть ощущение праздника. Ну а если окажусь на старте продаж где-то в другой стране, то просто полюбуюсь на очередь, понаблюдаю за людьми, за эмоциями владельцев iPhone X — тоже своеобразный праздник.

Любые вопросы по поводу покупки iPhone X в России или где-то еще можете присылать на почту kuzmin@wylsacom.media, отвечаю быстро.

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