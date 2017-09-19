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Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус?

19.09.2017 18:49 9

Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус?

Сейчас можно дать ответ на главный вопрос: кто же мы в этом мире? Для этого нужно посмотреть на рис.1, а потом оценить себя, взглянув в зеркало.

Совпадение? Пишем комментарий!

Нет совпадения? Тогда вот решение. Нужно купить поясную сумку с изображение плотного мужского пузика. Мягкий рыхлых животик — мобильное хранилище для пельменей, пива, чипсов и макдональдса. Мы любим такую вкусную, не очень полезную, но жизненно необходимую пищу.

Почему такая сумка ещё не продаётся, вопрос риторический. Думаю, что китайцы уже сегодня скопировали принты и отшивают на фабриках. Жду к лету 2018 года. Хит.

Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус? Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус? Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус? Узнай, кто ты: Вольфганг или Магнус?
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