Сейчас можно дать ответ на главный вопрос: кто же мы в этом мире? Для этого нужно посмотреть на рис.1, а потом оценить себя, взглянув в зеркало.

Совпадение? Пишем комментарий!

Нет совпадения? Тогда вот решение. Нужно купить поясную сумку с изображение плотного мужского пузика. Мягкий рыхлых животик — мобильное хранилище для пельменей, пива, чипсов и макдональдса. Мы любим такую вкусную, не очень полезную, но жизненно необходимую пищу.

Почему такая сумка ещё не продаётся, вопрос риторический. Думаю, что китайцы уже сегодня скопировали принты и отшивают на фабриках. Жду к лету 2018 года. Хит.



Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Источник