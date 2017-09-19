Привет. Сегодня выходит обновление iOS 11 для многих устройств Apple. Многие люди, которые попробовали iOS 11 Beta обратили внимание на то, что в дизайне iOS 11 явно что-то не так. Неужели Apple потеряли нить и начали заниматься «бракодельством»? Мы нашли большой материал дизайнера, который на реальных снимках доказывает, что в iOS 11 с точки зрения пользовательского интерфейса явно что-то намудрили. Ниже не дословный перевод его материала. Оригинал на английском языке тут.

Чувство незавершенности в iOS 11, в основном, возникает от пользовательского интерфейса и анимации. Элементы пользовательского интерфейса в iOS совершенно несовместимы друг с другом, тут смешиваются различные элементы, которые выглядят очень похожими друг на друга, они в корне противоречат понятию user frendly. В дизайне родных приложений Apple много несостыковок – пожалуй, начнём всё по порядку.

Приложение Mail

Как и другие родные приложения, в Mail.app также представлена новая панель навигации с большим заголовком. Тем не менее, большой заголовок Mail включает в себя лишнее пространство слева и это нарушает собственные гайдлайны Apple. В примере гайдлайна по дизайну Apple панель «Большой заголовок» и «Поиск» имеют одинаковое расстояние до края, но в Mail.app «Большой заголовок» явно смещён относительно панели поиска.

Приложение Часы

В Watch.app панель поиска не соответствует предложенному стилю, выделяясь своим неподходящим фоном. В родных приложениях, использующих стили iOS 11, панель поиска должна соответствовать навигационной панели, но в приложении Часы это правило не соблюдается.

В видеоролике Building Apps для iPhone X, опубликованном Apple, они упомянули точно такой же случай:

Таким образом, iOS 11 предлагает согласованный фон между панелью поиска и панелью навигации. Однако Watch.app не следует за ним, как за родным приложением.

Приложение Файлы

В строке поиска в Files.app также есть некоторые проблемы. Похоже, что инженеры Files.app использовали нестандартную панель поиска. На рисунке ниже, по сравнению со стандартной панелью поиска в Settings.app, Files.app имеет уменьшенную панель поиска и более легкий цвет шрифта.

Кроме разницы цвета и размера, анимация после нажатия кнопки поиска тоже отличается. Анимация стандартной панели поиска в Settings.app выглядит так:

А вот так выглядит поиск в приложении Файлы:

Если сравнить эти анимации, то панель поиска в Files.app обладает более быстрой анимацией, но менее естественной анимационной логикой, и вызывает чувство незавершенности. Как будто, в Apple торопились и сварганили это всё на коленке.

Приложение AppStore

В iOS 11 App Store изменился радикально и позаимствовал дизайн Apple Music. Однако, на вкладке «Сегодня» в App Store, по сравнению с Apple Music for You, шрифт даты отличается: App Store использует жирный шрифт, в то время как Apple Music использует обычный шрифт. И в Apple Music за надписью «Среда» следует запятая, но в App Store запятая отсутствует.

Вот ещё некоторые отличия: на странице «Поиск» тап на позицию в «Трендах» в App Store не приведёт к эффекту зависания в качестве обратной связи для касания, в то время как аналогичное действие на странице поиска Apple Music вызовет эффект зависания, изменяя цвет фона и переднего плана элемента специальным маркером. На мой взгляд, Apple Music делает это лучше, и родные приложения должны быть последовательными при решении подобных задач, независимо от их наличия или отсутствия.

Кроме того, если порыться и углубляться в детали, тут всплывает ещё больше вопросов и несостыковок. Откройте любое приложение в App Store с изображением баннера, слегка проведите пальцем по левому краю вправо, не до конца, и раздел с баннером будет выглядеть странно после отскока страницы:

Вот яркий пример этого бага на видео:

Также, есть проблема с производительностью. На вкладке «Обновления» потяните вниз, чтобы обновить элементы страницы, после этого вы заметите очевидное провисание кадров.

Приложение Здоровье

В Health.app, между страницей «Сегодня» и страницей «Данные о здоровье», те же данные и одинаковые стили, но с разной шириной. Это старая проблема с iOS 10, и она до сих пор не исправлена.

Виджет Сегодня

В iOS 11 есть два способа открыть этот виджет: либо прокручивая слева направо на главном экране, либо на экране блокировки, но панель поиска на страницах, вызванных по-разному, будет по-разному себя вести. При вызове с главного экрана, потянув страницу Виджет, вы не увидите экран поиска, и при нажатии на панель поиска не видна анимация отображения и отклонения эффекта матового стекла. Не очень приятные ощущения при использовании этой функции.

При вызове с экрана блокировки повсюду появляются анимации, а страница Виджет, по-прежнему, будет показывать экран поиска, очень плавный и естественный переход.

Очевидно, что тот виджет, который вызывается из главного экрана, совершенно не доделан, по сравнению с тем, который вызывается с экрана блокировки. Что странно, так это то, что виджет Сегодня, вызванный с главного экрана в iOS 10, имеет все эти анимации и может показывать экран поиска, стоит лишь потянуть шторку вниз. Не знаю, почему это происходит в iOS 11.

Siri и поиск

На странице поиска Siri, которая открывается после нажатия кнопки «Поиск», есть две проблемы. Во-первых, при прикосновении к рекомендациям, маркер наведения обратной связи использует ширину меньше ширины экрана, в результате чего обратная связь наведения превращается в странный прямоугольник. Соответствующая обратная связь с зависанием уже присутствует в Apple Music, где этот маркер имеет полную ширину экрана.

Во-вторых, если вы внимательно посмотрите на шрифт Siri, вы увидите, что он не ровный (особенно латинский) рядом с краями.

Приложение Настройки

В разделе Settings → Apple ID выравнивание списка устройств полностью оторвано от раздела ID. Это было оформлено правильно в iOS 10 и теперь сломано в iOS 11.

Центр Управления

В Центре управления в разделе устройства AirPlay также есть проблемы. Часто при использовании AirPods Центр Управления отображает iPhone как устройство для воспроизведения, и когда AirPods отображается как устройство воспроизводящее звук, приостановка музыки заставит устройство стать iPhone’ом (хотя AirPods всё ещё играют).

Приложение Погода

Weather.app в iOS 11 также обновлён, с использованием более крупного шрифта и меньших отступов. Тем не менее, я заметил, что усредненный текст в iOS 11 не выравнивается по центру, а в iOS 10 выравнивался.

Послесловие

Apple перестала быть той компанией, которую мы с вами знали. Она углубляется в машинное обучение, разрабатывает невероятные вещи в связке с AR, но вот с дизайном интерфейсов и продуктов начинаются проблемы. Так сказать, в этом вопросе, Apple перестали держать нить натянутой. Будем надеяться, что с последующими обновлениями все поправят, однако общая канва iOS 11 уже видна – с дизайном намудрили.

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