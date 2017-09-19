С момента своего запуска в прошлом году Adobe Spark стала альтернативным мобильным решением для бесплатного использования программного обеспечения для редактирования и создания Adobe без применения пиратства. Хотя Spark остается свободным в использовании, сегодня Adobe добавляет новую платную функцию, помогающую малым предприятиям создавать фирменный медиаконтент.

Функция, называемая Branded Stories, позволяет создавать графику, веб-страницы и видео-рассказы. Вы можете установить один согласованный шаблон или тему, которые будут присутствовать на каждом носителе. Adobe позволяет легко изменять шрифт или цвет во всех ваших творениях и шаблонах сразу, сообщая вам, сколько мест меняется. Adobe Spark предлагает только небольшой набор шрифтов, таких как Calluna, Raleway и очень удобный Pinterest Wanderlust Shine.

Мобильное приложение и веб-сайт загружаются относительно быстро, учитывая, сколько контента отображается. Хотя приложение является упрощенной версией своих полнофункциональных (и дорогостоящих) кузенов программного обеспечения, оно предлагает интуитивно понятный выбор в обрезке, анимации и раскраске выбранной вами иллюстрации. Создатели контента могут легко загружать творения на Instagram и дизайнерскую версию Behance после того, как они закончат редактирование.

Фирменные истории, скорее всего, будут полезны тем, кто предпочитает получать практические навыки с помощью своих продаваемых материалов или активен в социальных сетях и видеоплатформах. «Мы рассматриваем Spark как дополнительное решение для любого, кто создает сайт», - говорит Adobe. Тем не менее, если вы используете один сайт с Squarespace или Wix, вам, вероятно, не придется платить дополнительные $ 9,99 в месяц (или $ 99,99 в год) за счет персонализированной графики. Хотя этот инструмент красив и прост в использовании, для многих существующих пользователей Spark перк мог редактировать контент бесплатно.

Spark's Branded Stories доступна на iOS сегодня. Adobe говорит, что функция должна появиться на Android в ближайшее время, но она еще не установила дату.