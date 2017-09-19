YouTube расширяет Спонсорство, его относительно новый сервис, который позволяет зрителям оплачивать создателям ежемесячную абонентскую плату в обмен на эксклюзивные льготы. Программа, которая существовала только в бета-версии до сегодняшнего дня, теперь будет доступна для любого канала в мобильном приложении YouTube Gaming, конкурента Twitch, который поощряет игровых личностей к воспроизведению своих игровых сессий и публикации отредактированных записей геймплея. Спонсорство также будет доступно для не-игровых каналов YouTube на ограниченной стадии бета-тестирования, начиная с сегодняшнего дня.

YouTube заявляет, что спонсорство заменит редко используемые функции платных каналов, которые компания запустила полностью в 2013 году. «Эта услуга предлагала ежемесячные абонементы для некоторых каналов, но с менее чем 1 процентом создателей, использующих ее сегодня, она никогда не достигала популярности у создателей или пользователей».

Партнерская программа Twitch, впервые представленная в 2011 году, открывает привилегии для подписчиков, включая специальные смайлики, доступ к чату и программа спонсорства YouTube очень на нее похожа. YouTube позволяет участникам Спонсорства создавать цифровой магазин с emojis и значками для подписчиков, если они платят владельцу канала 4,99 доллара в месяц, что также является базовым ценовым предложением Twitch в течение многих лет. (Twitch недавно увеличил ежемесячные максимальные пользователи, которые могут пожертвовать стримерам, от $ 4,99 до уровня $ 9,99 и $ 24,99.)

Чтобы получить доступ к Спонсорствам сегодня, YouTube отмечает, что у вас должен быть «игровой» канал. Вы также должны быть старше 18 лет, иметь более 1000 подписчиков и активировать трансляцию в прямом эфире, а также удовлетворять требованиям, чтобы оставаться монетизированными. YouTube может удалить монетизацию с канала, если он нарушает условия предоставления услуг.

В конце концов, похоже, что YouTube надеется расширить Спонсорство на всей платформе. Если ваш канал YouTube достаточно велик, с миллионами подписчиков, вы можете полагаться исключительно на рекламу через собственную партнерскую программу компании или на более прибыльную программу Google Preferred, которая соответствует самым популярным каналам с самыми прибыльными рекламными кампаниями. Но лишь небольшой процент авторов YouTube может зарабатывать на жизнь таким образом.

Теперь похоже, что YouTube пытается привнести все эти различные методы финансирования и стратегии создания видео на одну платформу, объединив элементы патроната Twitch и Patreon с существующими рекламными преимуществами YouTube, которыми пользуются сегодня. Он также пытается сделать это во всех типах видео, используя YouTube Gaming в качестве прямого конкурента Twitch, позволяя экспериментировать с функциями финансирования, которые лучше всего подходят для игр в прямом эфире, чтобы посмотреть, могут ли они работать в разных жанрах.