Сегодня Google анонсирует новую функцию для своего мобильного приложения на iOS, которое будет рекомендовать статьи, связанные с тем, что вы сейчас читаете.

Теперь, когда вы находитесь на веб-странице с помощью приложения, вы можете прокрутить вверх, чтобы увидеть дополнительные статьи, которые могут представлять интерес. Он встроен в существующую нижнюю панель, которая уже позволяет вам начать новый поиск или поделиться тем, что вы просматриваете.

После того, как вы нажмете на нижнюю панель, появится индикатор лайтбоксов с автоматически заполненным содержимым, без необходимости выполнять какие-либо дополнительные поисковые запросы. Напишите, что вы ищете идеальный способ зажарить цыпленка: приложение может показать вам другие рецепты или методы подготовки, к которым можно получить доступ одним нажатием.

Независимо от того, читаете ли о методах фотографии или ищете место для отдыха, новая функция может помочь найти то, что вы ищете для более легкого и быстрого процесса. На данный момент эта функция поиска и обнаружения доступна только в США на iOS. Однако вы должны быть в приложении Google, чтобы увидеть его, поэтому, если вы просматриваете Safari, он не появится.

Google в последние месяцы работает над улучшением персонализации пользователей в своем приложении, а также представляет новостной канал на основе вашей истории поиска и тем, которые вы выбираете.