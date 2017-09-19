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Приложение iOS от Google в США теперь рекомендует статьи, связанные с тем, что вы читаете

19.09.2017 20:38 12

Приложение iOS от Google в США теперь рекомендует статьи, связанные с тем, что вы читаете

Сегодня Google анонсирует новую функцию для своего мобильного приложения на iOS, которое будет рекомендовать статьи, связанные с тем, что вы сейчас читаете.

Теперь, когда вы находитесь на веб-странице с помощью приложения, вы можете прокрутить вверх, чтобы увидеть дополнительные статьи, которые могут представлять интерес. Он встроен в существующую нижнюю панель, которая уже позволяет вам начать новый поиск или поделиться тем, что вы просматриваете.

После того, как вы нажмете на нижнюю панель, появится индикатор лайтбоксов с автоматически заполненным содержимым, без необходимости выполнять какие-либо дополнительные поисковые запросы. Напишите, что вы ищете идеальный способ зажарить цыпленка: приложение может показать вам другие рецепты или методы подготовки, к которым можно получить доступ одним нажатием.

Независимо от того, читаете ли о методах фотографии или ищете место для отдыха, новая функция может помочь найти то, что вы ищете для более легкого и быстрого процесса. На данный момент эта функция поиска и обнаружения доступна только в США на iOS. Однако вы должны быть в приложении Google, чтобы увидеть его, поэтому, если вы просматриваете Safari, он не появится.

Google в последние месяцы работает над улучшением персонализации пользователей в своем приложении, а также представляет новостной канал на основе вашей истории поиска и тем, которые вы выбираете.

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Приложение iOS от Google в США теперь рекомендует статьи, связанные с тем, что вы читаете
Приложение iOS от Google в США теперь рекомендует статьи, связанные с тем, что вы читаете
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