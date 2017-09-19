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В Apple Music на Android появились профили пользователей и поддержка голоса

19.09.2017 21:58 15

В Apple Music на Android появились профили пользователей и поддержка голоса

Apple обновляет приложение Apple Music для Android, добавляя новые функции, которые сегодня также дебютируют на iOS 11. Социальные профили, возможно, являются самым большим дополнением для Android, iOS и настольных компьютеров; теперь вы можете создать профиль пользователя Apple Music и публично показывать друзьям, что слушаете - точно так же, как Spotify.

Но Apple также продолжает прилагать дополнительные усилия для оптимизации Apple Music на платформе Android. Эта последняя версия также добавляет поддержку голосовых команд «OK Google». Таким образом, вы можете попросить свой смартфон Android сыграть песню, выбрать исполнителя или радио Beats 1, и она автоматически откроет Apple Music и начнет потоковое воспроизведение.

Также появился виджет «Недавно воспроизведенный», который присоединяется к предыдущему для элементов управления воспроизведением. И Apple все еще экспериментирует с ярлыками, добавив значок с длинным нажатием для Beats 1 в качестве последнего нового элемента этого обновления.

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