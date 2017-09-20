Вот и дождались, вышла iOS 11, а вместе с ней и возможность загрузить AR приложения, буквально, на каждое обновленное мобильное устройство Apple. Сегодня пробуем то, что уже доступно в AppStore и ждём следующий пак приложений, который появится в ближайшее время.

Splitter Critters – игра про инопланетян. Задача избегать врагов и отправлять дружелюбных инопланетян обратно на свой космический корабль. Сначала сканируете плоскую поверхность, а затем, размещаете полностью воспроизводимую версию игры в реальный мир, к примеру, у себя в комнате. По описанию может и звучит это всё не очень, но важна моторика и физика, как только попробуете, сразу втянетесь, а если есть рядом дети – то вообще полный восторг! Кстати, эта игра получила награду Apple Design Awards 2017.

MeasureKit – набор инструментов, которыми можно измерить длину стен, расставить метки в помещении и, передвигаясь, наблюдать одновременно за несколькими точками и расстояниями до них и между ними. Также можно задавать траекторию, измерять углы и использовать инструмент «уровень». И ещё, теперь можно измерить рост человека! Очень круто и полезно. Никогда не мог подумать, что такой цифровой инструмент может стать настолько увлекательной штукой.

Carrot Weather – приложение погоды с поддержкой AR. Этот клиент со встроенным голосовым ассистентом на английском языке умеет выводить трёхмерную сферу возле вас и показывать состояние погоды, направление ветра и осадки. При помощи камеры можно смотреть с какой стороны сейчас солнце, где оно будет садиться и наблюдать за приближающимися осадками. Красиво, увлекательно, но конкретной практической пользы не много. В том смысле, что разработчики просто подсуетились и снабдили свое приложение «погода» поддержкой AR, не более.

AR Basketball – простенькая игра, размещающая баскетбольную корзину в реальном мире. Если у вас маленькая комната, то могут быть трудности с масштабами, так как приложение просит находиться на приличном расстоянии от баскетбольного кольца, чтобы совершить бросок.

The Machines – топовая игрушка, которую форсили Apple на презентации. Многопользовательская стратегия в реальном времени, которая построена на архитектуре Metal 2. Сейчас это самое красивое приложение, поддерживающее AR, разработанное компанией DirectiveGames.

Для игры понадобится большой стол, на котором будут разворачиваться PVP-поединки. В общем, настольные игры никогда не будут прежними.

Mammoth Mini Golf – игра в гольф на несколько человек. Перед стартом указываете количество игроков и… если выбрали 4 человека, то придётся выходить на улицу, так как масштаб игры огромен. Для того, чтобы развернуть покрытие для гольфа вам понадобится большая территория. Даже в немаленьком коворкинге мне удалось найти подходящее помещение не сразу.

Quartz – популярный новостной сайт выпустил своё приложение с новостями и поддержкой AR. Теперь предметы, описанные в новостях (не все), можно выводить перед собой в реальном мире и рассматривать их масштаб, прокручивая объекты в 360 градусов.

Приложения под AR выходят с бешеной скоростью, возможно стоит создать отдельную рубрику под них. Сейчас большинство программ – это лёгонькие игры или удобные инструменты, но потенциал у технологии огромный. Будем делать – находить «годноту» и делиться с вами.

P.S. Apple, в свою очередь, обязана сделать отдельный раздел в AppStore для приложений, созданных специально под AR. Сейчас найти что-то интересное под AR так же тяжело, как найти просто достойное приложение в Google Play Market штатными средствами. Если нашли что-то стоящее по вашему мнению – пишите в комментариях, будем помогать друг другу с поиском интересных «аппов».

Список приложений из материала:

Скачать Splitter Critters

Скачать MeasureKit

Скачать Carrot Weather

Скачать AR Basketball

Скачать The Machines

Скачать Mammoth Mini Golf

Скачать Quartz

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