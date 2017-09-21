Четверг, 21 Сентября

Tesla разрабатывает собственный чип с AMD для беспилотных автомобилей

21.09.2017 10:23 3

Tesla разрабатывает собственный чип с AMD для беспилотных автомобилей

Сообщается, что Tesla работает над чипом, чтобы справиться со всеми задачами, необходимыми для питания парка полностью самостоятельных автомобилей, которые, по словам генерального директора Элона Маска, будут готовы к 2019 году. Согласно CNBC, электромобиль работает с AMD для разработки автономного управляющего чипа. Это шаг, который соответствует недавнему найму экс-руководителя AMD Джима Келлера, чтобы заменить Криса Лэттнера на посту руководителя инженерии Tesla по автопилоту.

Ни Tesla, ни AMD не ответили на комментарии, но отчет CNBC подкреплен комментариями, сделанными Санджаем Джа, генеральным директором AMD spinoff GlobalFoundries, что он напрямую работает с Tesla по производству чипа.

Кроме того, Tesla уже получила обратные образцы первой реализации своего процессора и теперь проводит тесты на нем, сообщил источник CNBC.

Новость о том, что Tesla работает на своем собственном автономном чипе, следует за тем, что компания также разрабатывает новый аппаратный пакет с большей вычислительной мощностью для достижения цели полной автоматизации.

Полная автономия потребует огромных вычислительных мощностей для обработки всей телеметрии и данных, производимых различными камерами и датчиками автомобиля. Таким образом, многие крупные производители микросхем в мире занимают позиции по автономному вождению. Intel только что объявила о том, что сотрудничает с Waymo Alphabet в своем автономном проекте вождения.

Между тем, Nvidia работает с Toyota, Audi, Volvo и несколькими другими компаниями. Ранее Tesla работал с Nvidia в своих последних версиях Autopilot.

Tesla разрабатывает собственный чип с AMD для беспилотных автомобилей
Tesla разрабатывает собственный чип с AMD для беспилотных автомобилей
У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google
У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.