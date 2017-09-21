Сообщается, что Tesla работает над чипом, чтобы справиться со всеми задачами, необходимыми для питания парка полностью самостоятельных автомобилей, которые, по словам генерального директора Элона Маска, будут готовы к 2019 году. Согласно CNBC, электромобиль работает с AMD для разработки автономного управляющего чипа. Это шаг, который соответствует недавнему найму экс-руководителя AMD Джима Келлера, чтобы заменить Криса Лэттнера на посту руководителя инженерии Tesla по автопилоту.

Ни Tesla, ни AMD не ответили на комментарии, но отчет CNBC подкреплен комментариями, сделанными Санджаем Джа, генеральным директором AMD spinoff GlobalFoundries, что он напрямую работает с Tesla по производству чипа.

Кроме того, Tesla уже получила обратные образцы первой реализации своего процессора и теперь проводит тесты на нем, сообщил источник CNBC.

Новость о том, что Tesla работает на своем собственном автономном чипе, следует за тем, что компания также разрабатывает новый аппаратный пакет с большей вычислительной мощностью для достижения цели полной автоматизации.

Полная автономия потребует огромных вычислительных мощностей для обработки всей телеметрии и данных, производимых различными камерами и датчиками автомобиля. Таким образом, многие крупные производители микросхем в мире занимают позиции по автономному вождению. Intel только что объявила о том, что сотрудничает с Waymo Alphabet в своем автономном проекте вождения.

Между тем, Nvidia работает с Toyota, Audi, Volvo и несколькими другими компаниями. Ранее Tesla работал с Nvidia в своих последних версиях Autopilot.