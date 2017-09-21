Поздравляем Google с ещё одним крупным приобретением: компания подтвердила сделку по приобретению части мобильного подразделения HTC за 1,1 миллиарда долларов США.

Плотно поработав вместе с HTC над созданием смартфона Pixel, компании притёрлись друг к другу и планируют двигаться дальше в том же направлении. Google приобрела у HTC лицензии на интеллектуальную собственность.

Главный финансовый директор HTC, Питер Шен, заявил, что компания по-прежнему будет использовать 2000 сотрудников для дальнейших исследований и разработок, после того, как сделка официально завершится. Вот только количество этих сотрудников до сделки составляло около 4000 человек. Получается, половину сотрудников пришлось распустить.

Самое интересное в этой сделке то, что HTC продолжит создавать собственные смартфоны даже после того, как значительная часть ресурсов, интеллектуальных и физических, перейдёт в лапы Google. К тому же, компания уже готовит свой очередной флагман, который могут показать в ближайшие недели.

Шесть лет назад, Google купили Motorola за 12 млрд. долларов. Что стало с компанией вы сами знаете, а в этот раз, сумма сделки меньше в 10 раз, но HTC в этом случае повезло. И деньги получат, и с Google плотно подружатся, и сами останутся на плаву.

Представитель Google заявил, что компания в восторге от продуктов, которые они выпустят в этом году, но более того, Google инвестирует в будущее и делает большие ставки на ближайшие 5, 10 и даже 20 лет вперёд.

Это хорошая новость для всех пользователей Android, на горизонте большие перспективы. Google всерьёз врывается в гонку железяк и делает ставку на собственные устройства. Возможно, в недалёком будущем, нас ждёт новый стандарт устройств, которые будут отлично работать и обеспечат полную синергию в работе железа и софта, как когда-то это было у Apple с их iPhone.

Напоминаю, что 4-го октября мы ждём анонс новых продуктов от Google – Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые пока ещё делает LG.

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