Четверг, 21 Сентября

Ура! Для Игры Престолов снимут предысторию

21.09.2017 14:39 18

Брайан Когман, человек, который отвечает за съёмки сериала Игра Престолов, подтвердил изданию Mashable, что будет снимать 5 серий предыстории вселенной Джорджа Мартина.

По предварительным данным, вместе с Когманом над предысторией будет работать Джордж Матрин. Однако, приквел не увидит свет до тех пор, пока основной сериал Игра Престолов не закончится. А это произойдет не раньше конца 2018, а, быть может, и начала 2019 года.

О чём будет рассказываться в предыстории? Если следовать книжной повести и вспомнить все интервью Мартина, касающиеся будущего спин-офф, то легче предположить, о чём точно не будет рассказываться в предыстории.

Мартин говорил, дословно, что поклонников, которые надеются увидеть продолжение истории своих любимых персонажей, ждёт разочарование. Ну, мы то знаем, что вся концепция рассказов Мартина основана на разочаровании читателя.

Приквел точно не будет рассказывать о восстании Роберта Баратеона и так же не будет касаться повести о Дунке и Эгге. Возможно, учитывая большой интерес публики, прикованный к сюжетной линии Дейнерис и Джона, приквел будет раскрывать подробности становления дома Таргариенов. Но, опять таки, это всего лишь наши догадки.

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