Приятный повод вспомнить старинную и замечательную марку Blackberry. Сейчас о ней редко говорят и вспоминают, но она жива, хотя уже много лет как покинула наш рынок. Теперь Blackberry возвращается в Россию, к нам приехал смартфон Blackberry KEYone. Это самая последняя модель компании, смартфон создали под крылом компании TCL, у нас она больше известна под брендом Alcatel.

Обзор Blackberry KEYOne уже выходил на нашем сайте, вы можете его прочитать, чтобы узнать больше об этом необычном устройстве. Ведь тут кнопочная клавиатура, где ещё такое встретишь?! Официальная цена смартфона в России – 39 990 рублей.

По характеристикам тут всё средне, это не топовое устройство, тогда возникает вопрос, почему так дорого? Ну, Blackberry – это вещь в себе, игрушка для любителей телефонов с небольшими экранами и кнопками.

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