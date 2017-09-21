Не любите, когда музыка с телефона бежит в уши по проводам? Значит, нужно покупать Bluetooth-наушники. А если не нравится, что и Bluetooth-наушники с проводом на шее? Тогда ищите бескомпромиссный вариант, где вообще нет проводов, пока что таких моделей мало, на ум сразу приходят Apple AirPods. Но не «ирподсами» едиными живём мы, теперь Bose расширила линейку, появилась новинка, SoundSport Free. Смотрите, какая прелесть.

По сути, Bose взяла и отрезала провод у SoundSport Wireless, создав полностью беспроводную версию. Из практичных моментов – защита от влаги и пота, наушники спортивного толка, довольно крупные и заточены под разнообразную физическую активность.

Bose переработала Bluetooth-приёмник, чтобы не было проблем со связью и звуком, когда слушаешь музыку или разговариваешь, заявлено до 5 часов работы. Наушники укомплектованы чехлом со встроенной беспроводной зарядкой, его хватит на 10 часов работы, ну или на 2 дополнительные зарядки наушников.

Начало продаж намечено на октябрь, цена в Америке – $249.95. Протестируем обязательно, а пока поделюсь ссылкой на обзор отличной модели Bose SoundSport Wireless.

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