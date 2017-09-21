Отпуск – это чудесная пора, когда можно наконец-то отдохнуть от серых будней и порадоваться жизни, желательно где-то возле океана с бокалом мартини. Но, к сожалению, с нашими зарплатами и ценами, устроить себе отпуск мечты удается очень не многим, даже если копить на него очень долго. При этом, все-равно трудно отрывать от сердца внушительную сумму, которую Вы с таким трудом собирали. В подобных случаях, отличным решением могут стать горящие туры. Что же это такое и почему они так популярны?

Горящая путевка – это путевка, которая продается по себестоимости либо даже ниже ее, по причине ее не продажи в установленные сроки. Так как турфирмы, как правило, выкупают места в отеле заранее, то им просто необходимо максимально снизить свои потери, поэтому и возникают вот такие горящие путевки. Конечно, не очень удобно то, что в данном случае приходится в очень короткие сроки собираться к вылету, но эти неудобства вполне можно перечеркнуть стоимостью отдыха.

Горящие туры – это находка для современных людей, желающих отдыхать с комфортом. Тут действительно можно отправиться в прекрасный отель с чудесным обслуживанием, заплатив при этом смешную цену. Что бы «словить» горячую путевку, Вы можете, либо договориться с менеджером, что бы он Вам сообщил об их наличии, либо мониторить сайты самостоятельно. При этом нужно быть готовым к срочному вылету, например, завтра или даже сегодня.

Необходимо отметить, что горящие туры, к сожалению, не появляются круглый год. Есть промежутки времени, когда их ждать не стоит, например, в сезон выпускных, во время государственных праздников, школьных каникул и т.д. Как правило, горящие путевки появляются не в сезон, но здесь есть риск попасть на не очень хорошую погоду и холодное море. При этом, если вы любите путешествовать, Вас не волнует время года, есть постоянно свободное время и в Вас живет дух авантюризма, тогда горящие туры однозначно созданы для Вас.

Но, если Вы привыкли все планировать, у Вас есть постоянная работа, с которой нет возможности в любой момент отпроситься минимум на неделю, Вас волнует комфорт и т.д., тогда Вам все-таки стоит задуматься о приобретении путевки заранее, что бы Вы моли на что-то рассчитывать. Оцените свои возможности и желания, и тогда решайте, стоит Вам покупать путевку заранее или все-таки Вы будете ждать горящую путевку и только тогда отправляться на отдых срочным образом.