Заголовок этой новости может вызвать у вас неоднозначную реакцию. Рассказываю, в чём суть. В рамках прошедшей презентации, где показали новые iPhone X и другие продукты, Apple демонстрировала красивый рекламный ролик часов Apple Watch с рассказами разных людей о том, как часы помогают им «становиться лучшей частью себя». В этом видео принял участие российский ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Игнатов. В видеоролике Дмитрий рассказал, как часы мотивируют его заниматься плаванием несмотря на то, что у него нет одной ноги и он живет с протезом. В рекламном видео Игорь представился «киборгом из России». Вот это видео.

Украинцев это задело, так как «киборгами» называют десантников бригады ВСУ, которые воевали на стороне Украины в 2014-2015 году на территории Донецкого аэропорта. В связи с этим, украинцы подготовили свой видео-ответ Applе с участием тех самых киборгов. В этом видео объясняется почему такая форма подачи информации может оскорблять украинцев. Вот это видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Eq9uqcyl69w&feature=youtu.be

«Ваша компания сознательно или несознательно поддерживает пропаганду России в войне против нас…» Вот короткая цитата из этого видео.

Мне трудно комментировать подобные вещи, так как я искренне не понимаю, какое отношение Apple может вообще иметь к какой-либо пропаганде военных действий именно в этом вопросе и в этом видео? Пропаганда тут была одна – популяризация Apple Watch. К слову, во многих украинских изданиях реакция на эту новость со стороны украинцев тоже была мягко говоря отрицательной. Слово «киборг» может использовать любой человек, и если в рамках военных действий конкретные лица называют себя «киборгами», то это не проблема Apple и не проблема третьих лиц. Искать и придумывать нелепый подтекст тут точно не стоит, все, кто посмотрел рекламу Apple Watch, будучи в здравом уме, не увидят там никакой провокации и обидной подоплёки в сторону Украины и её населения. Там на это даже намёка нет. Вопрос лишь в другом: видео-ответ для Apple был качественно снят, на это были потрачены денежные и временные ресурсы, а вот с какой целью это делалось – пока непонятно никому.

Кстати, ещё один свежий официальный рекламный ролик Apple Watch был снят в Киеве на центральном вокзале, и его организацией занималось киевское агентство Radioaktive. Вот это видео, красивое.

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