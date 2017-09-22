Ikea представила мебель, которая может зарядить ваш телефон через беспроводной зарядный стандарт Qi еще в 2015 году. Теперь Apple включила технологию Qi в своих последних моделях iPhone 8 и iPhone X. Поэтому Ikea решила добавить популярности своему продукту с помощью некоторых остроумных слоганов, которые играют с некоторыми из самых известных фраз Apple. По сути, реклама Apple «This changes everything» стала рекламной кампанией Ikea «This charges everything», в то время как «Think different» теперь «Link different».

Беспроводные зарядные устройства Ikea включают торшеры, настольные лампы и тумбочки со встроенными зарядными площадками. Есть также отдельные одиночные и тройные зарядные площадки, если вы предпочитаете размещать их там, где хотите. Кампания была проведена в партнерстве с рекламным агентством ACNE. «IKEA была очень прогрессивной с беспроводной зарядкой и мы очень рады, что новые владельцы iPhone, наконец, могут использовать одну из самых мощных ламп, которые мы когда-либо делали», - сказал Мортен Кьяр, креативный директор IKEA Creative Hub.

Это умный выбор времени: владельцы новейших iPhone, вероятно, будут искать зарядные устройства Qi прямо сейчас. Это также напоминание о способности Apple сделать технологию популярной.