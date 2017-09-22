Пятница, 22 Сентября

Смотреть 4K на новом Apple TV можно будет только онлайн

22.09.2017 17:03 9

Смотреть 4K на новом Apple TV можно будет только онлайн

Apple TV 4K сегодня попадает в магазины, но может быть полезно знать, что хотя устройство будет поддерживать контент 4K, вы не сможете его загрузить локально. MacRumors сообщает, что в документе поддержки Apple, касающемся нового устройства, четко указано, что вы можете загружать HD-контент из iTunes, но 4K предназначен только для потоковой передачи. Неясно, будет ли это применяться и к версиям HDR и Dolby Vision.

«Вы можете загрузить локальную копию HD-фильма, а также версии HDR и Dolby Vision, но вы не сможете загрузить версию 4K», - говорится в документе. Если вы уже купили HD-контент из iTunes и хотите бесплатно его обновить до 4К, то смотреть по-прежнему сможете офлайн только в режиме HD. В том же документе поддержки Apple рекомендует скорость интернета 25 Мбит /с для потоковой передачи 4К. Иначе качество автоматически переключается на более низкое разрешение.

На этом ограничения в Apple TV пока не заканчиваються. Например, приложение Amazon Prime Video, которое будет предлагать контент 4K, в настоящее время не будет доступно на Apple TV, а устройство пока не поддерживает контент 4K с YouTube.

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.