Apple TV 4K сегодня попадает в магазины, но может быть полезно знать, что хотя устройство будет поддерживать контент 4K, вы не сможете его загрузить локально. MacRumors сообщает, что в документе поддержки Apple, касающемся нового устройства, четко указано, что вы можете загружать HD-контент из iTunes, но 4K предназначен только для потоковой передачи. Неясно, будет ли это применяться и к версиям HDR и Dolby Vision.

«Вы можете загрузить локальную копию HD-фильма, а также версии HDR и Dolby Vision, но вы не сможете загрузить версию 4K», - говорится в документе. Если вы уже купили HD-контент из iTunes и хотите бесплатно его обновить до 4К, то смотреть по-прежнему сможете офлайн только в режиме HD. В том же документе поддержки Apple рекомендует скорость интернета 25 Мбит /с для потоковой передачи 4К. Иначе качество автоматически переключается на более низкое разрешение.

На этом ограничения в Apple TV пока не заканчиваються. Например, приложение Amazon Prime Video, которое будет предлагать контент 4K, в настоящее время не будет доступно на Apple TV, а устройство пока не поддерживает контент 4K с YouTube.