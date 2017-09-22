На своем ежегодном мероприятии в этом месяце Apple анонсировала новую беспроводную зарядку под названием AirPower, которая может заряжать либо iPhone 8, 8 Plus, либо X одновременно с AirPods и Apple Watch Series 3. И это означало, что AirPods и Apple Watch Series 3 также будут поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi, такой как новые iPhone. Блог Japenese Mac Otakara проверил новые часы на нескольких Qi-совместимых беспроводных зарядных устройствах и обнаружил, что возможна зарядка на определенных устройствах, отличных от MFi.

В блоге говорится, что новые зарядные устройства, которые Apple рекламировала на мероприятии, в том числе Belkin Boost Up Wireless Charging Pad, не работали. Однако случайные зарядные устройства, такие как портативная батарея Sharllen 10,000mAh Qi, вызвали индуктивную зарядку часов. Не известно, почему работают некоторые зарядные устройства, хотя упоминается, что часы должны быть аккуратно размещены на пэде. Аналогичное требование существует и для iPhone 8 и 8 Plus.

Надеемся, Apple даст немного больше информации о том, какие стандарты беспроводной зарядки поддерживает Apple Watch 3.