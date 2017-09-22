Ученые создали более реалистичный поддельный палец, который, как они надеются, поможет им улучшить технологию идентификации отпечатков пальцев.

Идентификатор отпечатка пальца теперь почти вездесущ, но они остаются самой большой уязвимостью в безопасности телефона. Поддельные пальцы уже существуют, но исследователи из Мичиганского государственного университета создали более продвинутую версию, которая может быть использована для проверки сканеров отпечатков пальцев и затрудняет их взломать. Технический отчет с подробным описанием процесса был представлен в arXiv, хранилище рецензируемых документов. Этот документ также будет представлен позднее в журнале IEEE Transactions по информационной криминалистике и безопасности.

Не слишком сложно создавать поддельные пальцы, чтобы взломать телефон. Исследователи из CITER сделали это с использованием трехмерных печатных форм, собраных с изображения. На конференции CCC в 2014 году исследователь безопасности использовал фотографию высокого разрешения министра обороны Германии для создания рабочей модели.

Автор исследования Анил Джайн уже давно работает над этими биометрическими проблемами. В прошлом году полиция попросила свою лабораторию пересоздать кончики пальцев мертвеца, чтобы разблокировать его телефон, и команда преуспела во второй попытке. Для этой новой статьи команда Джайна использовала 3D-принтер для создания формы реалистичного поддельного пальца. Сам палец выполнен из различных видов силикона и пигментов.

Чтобы понять, почему новый палец лучше, давайте посмотрим, как работает технология. Считыватели отпечатков пальцев используют разные методы идентификации. Некоторые из них - это оптические сканеры, которые в основном фотографируют ваш кончик пальца и видят, совпадает ли он с тем, который был сохранен. Некоторые используют электропроводность кожи и электрических токов для создания изображения вместо света; они называются емкостными сканерами и могут создавать более четкое изображение. В другом методе используется ультразвук. В них ультразвуковой импульс прижимается к вашему пальцу. В зависимости от конкретных гребней ваших пальцев часть импульса поглощается, а некоторые возвращаются к датчику. Затем датчик использует механическое напряжение для обнаружения деталей ваших кончиков пальцев. Ультразвуковые датчики видят глубже, чем два других, которые фокусируются на уровне поверхности, и являются более дорогими и поэтому редко используются.

Новый палец лаборатории имеет оптические, электрические и механические свойства реального пальца - в отличие от большинства поддельных пальцев, которые имеют только пару этих свойств. Они могут использоваться для проверки точности оптических и емкостных датчиков. Это два наиболее распространенных вида, но иногда их показания не совпадают.

Затем Джайн и его команда разработают свой собственный считыватель отпечатков пальцев, чтобы проверить, насколько хороши эти поддельные пальцы. Между тем, все мы одержимы новой технологией распознавания лица iPhone. Кто знает, что из этого сделает команда Джайна?