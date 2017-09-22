Пятница, 22 Сентября

Bose выпускает беспроводные наушники SoundSport Free

22.09.2017 18:15 6

Bose выпускает беспроводные наушники SoundSport Free

Bose представила свои первые по-настоящему беспроводные наушники под названием SoundSport Free, направленные на тех, кто нуждается в наушниках во время тренировок. Из-за этого они устойчивы к воздействию воды и пота, а каждый вкладыш довольно мал, весит всего 0,35 унции и составляет 1,1 дюйма в высоту и 1,2 дюйма в глубину.

Bose утверждает, что в наушниках установлена ​​новая антенная система, которая обеспечивает надежную связь между ними. Они могут работать с устройствами на расстоянии до 9,14 м и каждый заряд длятся около 5 часов. Зарядное устройство магнитно удерживает наушники плотно на месте и может обеспечить два дополнительных полных заряда, добавив около 10 часов времени прослушивания.

Bose говорит, что когда они не спрятаны, есть также функция «найти мои наушники», которая через приложение показывает место, в котором они последний раз использовались, в случае, если вы их потеряли. Также есть возможность получить доступ к цифровым помощникам, таким как Siri, нажав кнопку на правом наушнике. Наушники SoundSport черного цвета будут доступны в начале октября за 249,95 $. Другие цвета будут доступны позже в этом году.

Bose выпускает беспроводные наушники SoundSport Free

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