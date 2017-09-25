Идея выпустить сразу три iPhone вылезла боком для Apple. iPhone 8 и iPhone 8 plus не вызвал ажиотажа среди покупателей: в некоторых городах и вовсе отсутствовали традиционные очереди в день старта продаж. Возможно, компания надеется на дорогой iPhone X. Не смотря на двойное удорожание старшей модели iPhone X, ставка на сверх прибыли с продажи одной единицы – все равно через чур рискованная идея.

Рынок акций уже отреагировал на слабый спрос iPhone 8 и за 10 дней капитализация Apple упала на 50 миллиардов долларов США, с $834,9 млдр до $782,5 млрд. Но даже после такого крутого падения, капитализация Apple превышает показатели Alphabet на 100 млрд.

Несмотря на то, что даже с такой цифрой, капитализация Apple на 30% выше прошлого года, динамика акций на старте продаж iPhone 8 стала худшей за всю историю компании.

Помимо ожидаемо слабого спроса на iPhone 8, у Apple начались проблемы с новыми Apple Watch Series 3: журналисты отмечают отсутствие сигнала сети, а некоторые издания уже написали инструкции “как сделать возврат Apple Watch Series 3 LTE” после предоплаты.

Дождемся конца 2018 года, посмотрим, как люди отреагируют на новинку iPhone X, ведь впереди самый горячий период рождественских праздников и рекордных продаж iPhone.

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