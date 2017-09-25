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Глава Alibaba: «Забудьте о фразах «Сделано в Китае» или «Сделано в США», в будущем всё будет сделано в интернете»

25.09.2017 13:29 12

Глава Alibaba Group, Джек Ма, выступил на форуме Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке. Много интересного рассказал. Речь шла про будущее, рабочие места, новую технологическую революцию и выдуманную опасность вытеснения людей с рабочих мест машинами.

По словам Ма, мир уже переходит из стадии IT, привычной нам, к DT – data technology. Двести лет назад, люди пытались предсказать будущее, обращаясь к накопленным знаниям. Теперь это невозможно, мы стоим на пороге нового мира. Беспокойство людей о будущем объяснимо и нормально.

Ма привёл в пример паровые двигатели и реакцию людей несколько сотен лет назад. Тогда все переживали, что машины вытеcнят рабочую силу, но, на самом деле, появились новые рабочие места. У людей всегда найдется решение, и если не у нас, то у наших детей.

Фразы «Сделано в Китае» и «Сделано в США» должны исчезнуть, а фраза «сделано в интернете» станет глобальной, и поспособствует этому малый бизнес, который будет всё чаще становиться глобальным, благодаря интернету.

Многие побаиваются технологий, но людям не стоит бояться неизбежного, нужно просто больше верить в самих себя.

Джек Ма убеждён: чтобы достичь успеха, людям понадобится не только высокий IQ и EQ, но и LQ – так называемый, «коэффициент любви». Это то, что может отличать людей от машин.

Самый важный вопрос, на который стоит ответить человечеству: готовы ли люди к новому миру и достаточно ли мы все квалифицированы?

Источник

Глава Alibaba: «Забудьте о фразах «Сделано в Китае» или «Сделано в США», в будущем всё будет сделано в интернете»
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