Есть такой ресурс, DxO называется. Каждый год специалисты этого издания тестируют камеры смартфонов и раздают награды победителям. У них есть своей рейтинг. С мнением редакции не всегда и не все согласны. К примеру, однажды, DxO вручили награду «камера года» смартфону Sony Xperia Z5, когда в тот же момент были прекрасные Samsung, LG и iPhone, да и у Xperia Z5 было огромное количество проблем с камерой, которые, на мой взгляд, не должны были вообще допустить этот смартфон в рейтинг DxO.

В прошлом году звание «лучший фото-смартфон» получит Google Pixel, и, в какой-то мере, заслуженно. У DxO есть свои правила тестирования камеры и критерии «крутости». Они часто меняют правила и требования к самим себе: добавляются новые сценарии съёмки и так далее, но это тема для отдельного материала.

Вот основные критерии, которыми руководствуются журналисты DxO Mark, при определении лучшего фото-смартфона:

Экспозиция и контрастность, включая динамический диапазон, повторяемость экспозиции и контрастности при серийной сьемке;

Цвет, включая насыщенность и оттенок, баланс белого, повторяемость баланса белого и оттенков цвета при серийной сьемке;

Текстуры и шумы;

Автофокусировка, включая скорость автофокусировки и работу автофокуса в серийной съёмке (повторяемость);

Артефакты, в том числе: мягкость в рамке, искажение, виньетирование, хроматические аберрации, звон, блики, ореолы, наложение, муаровые узоры и многое другое;

Работа вспышки;

Масштабирование и кроп на нескольких объектах;

Боке.

В этом году DxO заявили следующее: «камера iPhone 8 – это лучшая мобильная камера, из всех, что мы когда-либо тестировали». В рейтинге на первом месте находятся iPhone 8 plus, на второй строчке расположился iPhone 8. Тройку лидеров замыкает Google Pixel.

Обращаю ваше внимание, что в руки DxO попадали не все смартфоны: к примеру, iPhone 6 есть в их рейтинге, а вот iPhone 6s они решили пропустить. Также, в этом списке есть Samsung Galaxy S8, но нет Galaxy Note 8. Возможно, после теста Galaxy Note 8 рейтинг DxO изменится, но, чтобы долго не пришлось ждать, я сам всё проверю своими методами и сделаю публикацию на сайте с примерами фото.

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