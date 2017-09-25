Впечатления от новой iOS 11 странные. Вроде стало красивее, но телефон потребляет заряд с какой-то нездоровой скоростью – складывается ощущение, что он поглощает батарейку раза в 2 быстрее, чем прежде.

Во всяком случае, с такой проблемой столкнулся я, на внезапный «жор» аккумулятора жалуются и наши читатели, зрители в соцсетях. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что пострадали не все – у некоторых всё в порядке. Но что делать остальным?

Обычно Apple решает проблемы в будущих обновлениях, но когда будет iOS 11.1 никто не знает, поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На сайтах появляются простенькие инструкции, как оптимизировать энергопотребление телефонов, не будем оставаться в стороне, давайте делиться советами и проверенными способами.

Как проверить уровень заряда iPhone?

Для этого нужно зайти в Настройки – Аккумулятор. Там можно включить индикацию уровня заряда, тогда на экране появится значок с процентом, и вы сможете отследить, как быстро утекает батарейка. Заодно, в этом меню находится и статистика, тут видно, какие программы наиболее активно бьют по системе и потребляют заряд.

Уменьшить яркость экрана

Яркость дисплея сильно влияет на время работы, может быть, виноваты подобранные настройки? Попробуйте изменить параметры вручную, отключите автоматическую регулировку подсветки, используя только ручной режим. Но тогда придётся менять яркость самостоятельно, двигая ползунок. На мой взгляд, вариант не особо эффективный, только лишних проблем добавляет. Меняются параметры так: Настройки – Основные – Универсальный доступ – Адаптация дисплея. Да, Apple зачем-то запрятала их в глубокие дебри системы.

Отключить уведомления

Одна проблема уведомлений в том, что они постоянно отвлекают от дел, другая – как только приходит уведомление, срабатывает подсветка экрана. Чтобы протянуть подольше, можно отключить их. Для этого нужно зайти в Настройки – Уведомления, а тут уже выбрать те программы, которые не так уж и важны. Можно вообще сурово отключить всё, но это уже крайние меры. Как показал мой опыт, на время работы это не особо влияет. Как вариант, можно оставить уведомления, но отключить их на заблокированном экране, тогда не будет срабатывать подсветка. Хотя ценность такого приёма уже совсем минимальна.

Отключить фоновые обновления

Некоторые приложения могут обновляться в фоне, хотя вы ими и не пользуетесь. Штука удобная, но сказывается на времени работы. Так что можете и это отключить, чтобы продлить время жизни на одной зарядке. Для этого идёте в раздел Настройки – Общие – Обновление контента. Тут уже отключаете или всё, или только избранные программы по своему усмотрению.

Снизить яркость вспышки

В iOS 11 мощность вспышки регулируется из Control Center, для этого вы нажимаете на кнопку и удерживаете палец, меняя настройки. Ставьте минимальный уровень для экономии. Кроме того, некоторые используют вспышку для индикации уведомлений, своего рода альтернатива световому индикатору, тоже можно отключить в целях экономии.

Отключить быстрый запуск Siri

Я не верю, что помощница втихаря «подъедает» заряд аккумулятора, но некоторые говорят, что она виновница наших бед. Поэтому, если сомневаетесь в её эффективности, логично будет выключить вспомогательную функцию. Или же можно деактивировать настройку, которая запускает Siri по команде. То есть, телефон постоянно прислушивается к вашей речи, ожидая, когда вы позовёте его на помощь. Для отключения идём по адресу: Настройки – Siri – Отключить «Привет, Siri».

Отключить геолокацию

Как ни включу телефон, вечно на экране маячит значок геолокации. Проверял в настройках, там виновником активности числится стандартное приложение для погоды. Причем в его свойствах я уже вообще выключил геолокацию, но проблемы на этом не закончились, даже с активным режимом «Никогда» всё равно погодное приложение пыталось определить, где же находится устройство.

Настройки – Конфиденциальность – Службы геолокации, так можно посмотреть, какие программы используют GPS. В теории можно вообще всё выключить, но тогда лишитесь геометок для фото, не сможете вызывать такси через приложение. Готовы расстаться с этими полезными функциями? Тогда действуйте.

Включить энергосберегающий режим

Одним махом можно выключить «лишние функции»: эффекты в меню, быстрый запуск Siri, фоновое обновление приложений, пуш-загрузку почты, экран блокируется через 30 секунд бездействия в режиме ожидания. Когда уровень заряда аккумулятора падает до 20%, тогда телефон включает этот режим автоматически, также его можно включить и самостоятельно в настройках аккумулятора.

Вместо заключения

Вообще, в 2017 году бороться за время работы телефона как-то больно и обидно. Устройства становятся тоньше и легче, хотя каждый второй просит ставить батарейки побольше, чтобы не думать о том, проработает ли смартфон весь день или сядет к обеду. Вот зачем все эти нейронные сети и дополненная реальность в телефоне, если всё это потом приходится отключать, чтобы устройство не потребляло заряд с впечатляющей скоростью? Жду, когда Apple решит проблемы с автономностью в iOS 11, ну а пока не выхожу из дома без powerbank и зарядного устройства. C’est la vie.

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