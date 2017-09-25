Когда вы прочитаете эти строки, до релиза macOS High Sierra останется всего ничего, считанные часы, не думаю, что стоит вопрос, обновляться или нет. Конечно, обновляться! Традиционно новые версии настольных операционок Apple бесплатны, надежны, пользователям предлагаются глубокие модификации знакомых функций и множество приятных мелочей — в общем, могу привести сотни доводов за обновление, но многие это сделают и без чьих-то советов. Напомню, новая версия ОС бесплатна, элементарна в установке и осталось только обратить внимание на ключевые особенности системы. Я же решил так, ключевые особенности системы можно узнать и на официальном сайте, лучше поговорю про всякие приятные мелочи, порадовавшие в ходе эксплуатации. Поехали. Замечу, что речь пойдет о потребительских штуках, про Metal 2 расскажем отдельно, если будет время (надеюсь, будет).

Царская компрессия

Например, в Sierra когда ты экспортируешь файл Pages в Word, то поражало, насколько меньше места он занимает — в прошлых версиях вордовский файл весил около 200-300 Кб, сейчас тот же документ займет около 40 Кб на диске. Прогресс, хотя тут все зависит от пользователя, но вот для меня это важно, потому что текстовых документов, презентаций, таблиц тысячи, многие нужны и что-то в облаке, что-то на диске. И лучше бы оно весило поменьше. В High Sierra оптимизация места на диске поистине царская. Во-первых, Apple File System, новая файловая система, оптимизированная для SSD; скорость заметна невооруженным глазом, это касается и записи, и поиска, и открытия файлов. Все происходит очень, очень, очень быстро! Во-вторых, после установки новой ОС почта занимает намного меньше места (примерно на 35%) и это тоже сразу видно. В-третьих, поддерживается стандарт HEVC (High Efficiency Video Coding), пришедший на смену H.264, экономия места при сжатии видео до 40% без потери качества. Там чуть-чуть убрали, тут ускорили, тут улучшили компрессию, а еще есть iCloud и возможность весь рабочий стол загрузить в облако, чтобы иметь к нему доступ со всех устройств; вижу свободные 323 Гб на вроде бы забитом документами диске (512 Гб) и это радует. До установки свободного места было меньше — у меня очень много места занимает почта и рабочие файлы. Если у вас такая же ситуация, очень рекомендую macOS High Sierra.

Сафари в интернетике

Обычно никому не интересны всякие сравнения скорости браузеров, но обновленный Safari в 4.3 раза быстрей, чем Chrome на macOS, так что советую попробовать «Сафари» в High Sierra, отличный опыт. Тут мне понравились и новые широко известные возможности — чик, и сайты теперь не показывают вам везде те продукты, что вы искали; функция называется «Мешать перекрестному отслеживанию» и «Запретить веб-сайтам отслеживать меня». Предполагаю, что ставить галочку будут все и продавцам это вряд ли понравится. Еще можно запретить автоматическое воспроизведение видео, очень круто — бывает, смотришь вечером какой-нибудь сайтик а там какая-то дикая гавнореклама вдруг орет. Спасибо, обойдемся без этого. Из малоизвестных функций: оптимизировано время работы при просмотре видео в Safari, можно отдельно настроить правила для любого сайта, можно выбрать, для каких сайтов будут использованы сторонние блокировщики рекламы (!), какие ресурсы смогут отправлять вам уведомления. Честно, я что-то даже взял и сделал Safari основным снова а Chrome оставил как второй браузер; работает Safari без сбоев, очень быстрый, удобный «ридер», обязательно попробуйте новые фишки.

Мир VR

Вкратце — теперь компьютеры с macOS отлично дружат с виртуальной реальностью и в части подключения шлемов, работы со специальным ПО, заканчивая разработкой этого самого ПО. Поддерживается шлем HTC Vive VR, поддерживаются платформы для разработки Valve, Epic, Unity. Близко к VR создание 360° видео, например, в Final Cut Pro X. Упомяну здесь технологию Metal 2, позволяющую создавать VR-контент и, в том числе, способную помочь вам подключать к компьютерам или ноутбукам внешние GPU. Для обычных пользователей здесь открываются новые возможности для разных экспериментов с VR и шлемами, ну а для разработчиков — чудесный новый быстрый мир. Заметьте, что в iOS у нас теперь много всего связанного с дополненной реальностью, ну а мир macOS теперь обрел еще одно измерение — VR. И это хорошо, храни вас Бог.

Давайте посмотрим мои фотографии из Турции!

Нет, ну а почему бы и нет — в обновленной программе «Фото» можно хорошо так играть с Live Photo, превращая их в мини-видео, хоть закольцованные, хоть еще какие. Еще мне очень понравились новые фильтры и новые инструменты редактирования кадров — вроде бы «Фото» базовая утилита, но в длинном перелете можно заморочиться да и сделать хороший альбом про отпуск в Турции, со всякими слайд-шоу, прикольными видосиками, тэгами. И все это синхронизируется между вашими устройствами Apple, так что, начав редактировать в «Фото», результат потом легко увидеть на айфоне. Да, теперь тут есть альбом «Люди», не забывайте, что очень просто можно отобрать и подредактировать фоточки, распечатать да и вручить кому-то в подарок. Нынче распечатанные фотографии стали такой редкостью, что реакция на альбом всегда одна — искренняя радость (недавно заморочился и сделал такой жене, получилось хорошо). Напоследок еще одна интересная штука про «Фото», для программы будут доступны расширения и загрузить их можно прямо из Mac App Store. В общем, пора привести в порядок свою библиотеку!

Семейные дела

В iOS мне очень нравится возможность создания «Семьи» — все родственники там, можно за всех платить, управлять разными вещами, видеть местоположение, в High Sierra появляется новый уровень управления. Что тут есть, первое, в одном хранилище iCloud можно выделить место для всех участников, например, для хранения резервных копий. Раньше бы приходилось платить за план iCloud для папы и для мамы, теперь же могу их забрать к себе (то есть, не платить за их облачное хранилище для резервных копий), благо, покупаю 2 Тб и не забиваю облако полностью. Второе, из iCloud можно делиться документами и файлами с членами семьи, при этом сохраняются все возможные изменения. Составил какое-нибудь расписание совместной поездки на выходных в пансионат, кинул всем, получилось как положено. Любителям и профессионалам Ordnung muss sein это понравится.

Пряности и радости

Всякие мелкие изменения и дополнения не могут не радовать, это и Siri, способная включить вам джаз и рэпчик. Я попробовал попросить такое, на что мне был найден нужный плейлист и включена музыка. Ура. В FaceTime можно записать LivePhoto во время видеозвонка, имейте в виду, об этом приходит оповещение. Заметки из просто заметок потихоньку превращаются в очень хорошего помощника в планировании — например, теперь туда легко добавить таблицу. Для меня это находка, при работе с ребятами на выставках прямо в заметке можно составить план, определить тактику и следовать ей — самые важные заметки можно закрепить наверху. Еще попробуйте регулировку яркости и громкости на Touch Bar; просто нажимаете на индикатор и потом, не отпуская, пальцем двигаете влево или вправо. Это надо показывать, но сделано ооооочень правильно.

И на этом, друзья, я закончу быстрое знакомство с macOS High Sierra — ставить обязательно, впечатления у меня от системы только положительные, мне понравилось, как тут в Apple подравнивают острые углы, совершенствуют то, что нуждается в совершенствовании, добавляют нужные функции и хейтеры пускай продолжают хейтить, ну а мы, простые пользователи, будем пользовать, радоваться и храни вас Господь. Уже спасибо, что не надо за iCloud родителей платить, места на диске стало больше и работает все стремительно и точно, как мы в Wylsacom media. Истинно говорю вам, получилась просто лучшая ОС для компьютера в 2017-ом году, со всеми современными тенденциями и фишками.

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