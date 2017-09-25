Microsoft сегодня объявляет о выпуске Microsoft 365 Education на конференции Ignite в Орландо, штат Флорида. Подобно пакету для бизнеса, Microsoft 365 Education включает Office 365 для образования, Windows 10, Enterprise Mobility + Security и даже Minecraft: Education Edition. Он разработан как целый пакет для Office, Windows и продуктов безопасности для студентов и преподавателей.

Наряду с запуском Microsoft также показывает больше устройств с Windows 10 S. В то время как большинство ноутбуков под управлением Windows 10 S ориентированы на образование, HP, Lenovo, Acer и Fujitsu запускают устройства для бизнеса, начиная всего с 275 долларов. В следующем месяце HP Stream 14 Pro появится в цене 275 долларов, а Acer запустит свой Aspire 1 за 299 долларов в этом году вместе с Swift 1 за 349 долларов. Новый ноутбук Lenovo V330 Windows 10 S по цене $ 349 будет недоступен до февраля 2018 года.

Windows 10 S - это ответ Microsoft на Chrome OS, и он предназначен для запуска приложений из Windows Store. В то время как Microsoft обещала устройства, начинающиеся с 189 долларов во время внедрения Windows 10 S, большинство ноутбуков, которые мы видели, были оценены между 299 и 399 долларов. Microsoft нацеливает Windows 10 S в первую очередь на рынок образования и все машины будут поставляться со свободной подпиской на Minecraft: Education Edition. Windows 10 S также бесплатна для всех школ, в которых в настоящее время работают ПК под управлением Windows 10 Pro, и включает бесплатное обучение Office 365 с командами Microsoft.