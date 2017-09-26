Привет, друзья! Если вы читаете твиттер, то в курсе флешмоба, где за «лайк» рассказывают историю. Давайте мы тоже будем в тренде и расскажем о нашей жизни, потому что Wylsacom Media быстро растёт и набирает обороты. Получилась вот такая серия постов, где вы можете узнать о нас побольше. Вышло очень интересно, потому что жизнь «за кадром» всегда манит и хочется узнать новые подробности, а тут уже всё о проекте.

1 лайк — 1 ответ https://t.co/PXnOg4Tj6Y — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

2. Мы разбили сегодня iPhone 8 Plus и Note 8 — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

3. Мы нашли новый офис и скоро переедем, но для начала ремонт — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

4.Wylsacom Media:

1. Валентин

2. Сергей

3. Евгений

4. Валентин

5. Александр

6. Сергей

7. Илья

8. Илья

9. Иван

10-12. Наташа, Дима, Саша — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

5. в сентябре мы купили света на 65к, объектив за 95к, звук на 55к, гаджетов на 600к, заплатили аренды 120к, роутер за 45к. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

6. Мы очень хотим сделать рэп-пародию, потому что сняли клевый ролик, а он скучный. Рэп — единственной, что может его спасти, думаем мы — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

7. Мы почти ежедневно занимаемся аналитикой Youtube и придумали термин «проклятие 5 миллионов», все у кого больше подписчиков что-то делать — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

Исключение из «проклятия 5 миллионов»- канал @TheBrianMaps, он еще не обленился — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

8. Мы планируем автопроект с крутой тачкой, но не у кого из команды нет лафета, где хранить лафет и категории BE, чтобы эту тачку возить — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

9. есть три параметра, от которых зависят просмотры конкретного ролика: обложка, название, удержание аудитории (абсолютная и относительная) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

10. у нас в офисе постоянно бардак и мусор, время и желание наводить порядок находятся раз в месяц. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

Нам часто пишут письма те, кто хочет работать, но почти никогда не пишут почему и чем они нам будет полезны. Просто «хочу у вас работать..» — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

12. на работе ни днем ни вечером в https://t.co/AIRGzrR892 никто не пьёт, даже пиво, даже вечером, потому что рабочая атмосфера — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

13. рабочий день в https://t.co/AIRGzrR892 начинается, как правило, с 11 утра, с фитнесс зала, заканчивается после 22 (( — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

14. Иногда создание обложки для видео занимает времени больше чем съемка самого видео — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

15. Почти все сотрудники https://t.co/AIRGzrR892 умеют в монтаж в Final Cut Pro.

По разному, но каждый научился. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

16. Само сложное было поменять тематику с Apple на «обо всем», и не скатиться. Но все равно многие пишут что подписывались на Apple канал. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

17. Некоторые производители гаджетов обижаются, когда о них говорим или пишем плохо, но мы стараемся дружить со всеми. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

18. SPM — подписчиков на млн просмотров у всех ровный, поэтому если нужно много подписчиков, надо много просмотров, в среднем 3 000 с 1 млн pic.twitter.com/LVL0f0tw7T — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

19. PS — прирост в процентах подписчиков за последний месяц,, среднее значения из ТОП-40 — 1.7%.

Притом все, что меньше 1% — стагнация pic.twitter.com/WN56Mv6U9E — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

20. У Ильи Казакова @jc_ru была небольшая зарплата до сентября в https://t.co/AIRGzrR892, но налетав 6 командировок заслужил повышения pic.twitter.com/d0PA7UjjR3 — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

21. Сайт https://t.co/pzGpJIsAhQ не очень большой по посещаемости, сделали его полностью сами, купив шаблон за 50$.

на скриншоте за месяц pic.twitter.com/45Zs1u0sP1 — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

22. Фитнес-центр у нас в соседнем здании, и все сотрудники из Москвы постоянно туда ходят с 1 сентября. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

23. в https://t.co/AIRGzrR892 был один корпоратив в Москве, следующий в Одессе или Батуми, пока не решили) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

24. Иван Лучков @Luchkov работает из Одессы и каждое утро бегает вдоль моря, а мы ему все завидуем. Скоро прокачаем его рубрику лучше. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

25. Все в нашей компании, кто работает в Москве, конечно, ездят на работу на метро, кроме @wylsacom — там его узнают и фотографируются. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

26. То, что пишут в интернете о том. сколько зарабатывает https://t.co/AIRGzrR892 — всё неправда. К правде ближе ролик Валентина) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

27. Наверно самый популярный смартфон в России после iPhone 5s/SE — Xiaomi Redmi 4x, у нас их лежит 4 штуки, а руки снять никак не дойдут. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

28. Когда мы снимали сериал #GdeWylsa — мы реально спали в палатке зимой, но у нас была печка и дошираки. Так и выжили. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

29. Почти все ролики мы снимаем на Panasonic GH5, и у нас их 3 штуки, одну мы купили сами за 160 000р. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

30. Рубрика про «Aliexpress спинного мозга» зашла и последняя наша закупка была на 120 000 рублей, там крутая Power станция. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

31. Илья Казаков @jc_ru знает немецкий и английский, у него диплом Лингвист/преподаватель английского и немецкого языков — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

32. Саша Волошин https://t.co/2YpVCj2Kns, который снимает и монтирует все ролики с Наташей @gusenica_lo — еще снимает музыкальные клипы — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

33. Сережа Кузьмин @zavackiy по образовани. военный журналист, а «Завацкий» псевдоним под которым он публиковался в Московском Комсомольце. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

34. Илья Овчаренко @Lale4ka — мастер спорта по рукопашному бою — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

35. Дмитрий Лебедев @Omelyanko пишет тексты для Wylsa Oblenilsa News и еще работает в Rozetka.ua,но не знает кем.) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

Ошибся, он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, но ходит в зал заниматься и не все еще потеряно) https://t.co/O9xTXkUYgN — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

36. У нас все еще стоит новогодняя ёлка и висит герб Старков pic.twitter.com/jWldut93ln — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

37. Александр Побыванец @zen_pc был одним из лучших редакторов в @ht_mail_ru , потом перешел к нам, а Хай-тек больше не интересный( — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

38. Название «Wylsacom Media» я придумал когда заполнял анкету регистрации на выставку MWC 2016 — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

39. Менеджер по продаже рекламы Валентин Гуницкий @Zentun1 работал в банке Русский Стандарт и Тиньков страхование.

Стрессоустойчивый) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

40. Один из наших самых успешных роликов не про Apple, так и называется «Один день без Apple». Снимали три дня. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

41. Мы правда едим что рекламируем, и Papa John’s и Нияма, но нет холодильника и иногда несъденная еда к понедельнику оживает — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

42. В новом офисе зафигачим душ и кухню-переговорку. Сейчас у нас вся студия 40 квадратов. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

43. Наташа Шелягина @gusenica_lo живет в Киеве, ездит на Lexus RX300 2004 года. И у неё есть коты. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

44. В прошлый твит не поместилось, еще Наташа закончила КИМО (международный бизнес), умеет играть на саксофоне, учила японский и театр) pic.twitter.com/1lKiStZC6m — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

39б. (Исправлено) Менеджер по продаже рекламы Валентин Туницкий @Zentun1 повесил сегодня скворечник, в №39 была опечатка pic.twitter.com/tzCNLBCNJE — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

45. У вас выходной, а мы троем — @Volenokk, @wylsacom и я -на работе, готовим вам ролик. Скоро будет) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

46. VPS — просмотры за месяц на 1 подписчика или ИНТЕРЕС,

меньше 3 — пиздец. TheKateClapp (1.5) и Maria Way (0.9), напр, забили на YT pic.twitter.com/qdHDogbXUz — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

47. Еще раз посмотрите на топ YouTube —

розовый — пиздец и уныние (стагнация)

желтый — на грани

зеленый — нормальное развитие pic.twitter.com/Vq1OYDub5d — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

48. Еще у нас есть идея сделать свою ламповую премию, без залов, банкетов и т.п. ненужной мишуры. Гаджеты, тачки, кино, бытовая техника.. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

49. Мы снимали рекламу @BelkaCar_ru, там водителем был Илья Казаков, на самом деле он не прошел их фильтр и не может ездить на Belka Black ( — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

50. У Наташи @gusenica_lo есть свой телеграмм канал о музыке, она в ней понимает и выкладывает треки из роликов. https://t.co/FYvQWSjX2C — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

51. Валентин @wylsacom каждый день приезжает в студию, даже если не снимаем ролик. Дома не сидит и не отдыхает ни дня!) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

52. Любимое занятие Валентина @wylsacom на работе, кроме, конечно, работы — играть в FIFA на консольке. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

Правильная ссылка на телеграм-канал Наташи — https://t.co/CzgocuSJJB https://t.co/6s2nzvyans — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

53. Валентин @wylsacom руководитель в Wylsacom Media, но все всегда с ним спорят. Или он спорит со всеми, мы еще не решили) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

54. У нас есть три серебрянные кнопки, но Google не дает золотую, всем раздали, кроме нас. pic.twitter.com/5IbZeTf7j4 — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

55. В офисе-студии водой называют энергетики,

Если спрашивают «есть ли вода», значит речь идёт про Адреналин :)

Или «пойдите, воды купите» — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

56. наш отпуск:

Женя в студии монтирует, (RUS)

Валентин смотрит черновик ролика купаясь в море (GR)

Я выкладываю из гостиницы по LTE (ESP) — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

57. В студии мы пишем на «пушку», а не петличку, чтобы не надевать-снимать каждый раз на сам микрофон на ведущего. Удобство — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

58. Самая знаменитая фраза Валентина «Ну такое…».

Почти как «ты втираешь какую-то дичь». — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

59. Лучшая еда у офиса — Bonn App в Наутилусе на 1 этаже. Но новый помещение ближе к Теремку — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

60. Мы грустим, что среди техно каналов на российском Youtube у нас нет конкурентов. Приходится самим справляться. — 4Rockfire (@4Rockfire) 24 сентября 2017 г.

61. Для коммуникации внутри коллектива у нас 2 часа в телеграме — «Wylsacom Media» и «Лубянка». — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

62. Работа и болтовня в этих чатах начинается примерно с 9 утра. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

63. Вот так выглядит чат «Лубянка» на 9:50.

Тут нет только Саши Волошина. pic.twitter.com/4nVwjziGdr — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

64. Один раз на Красной площади нас остановили ФСО, во время съемки ролика, но потом всё узнали и разрешили. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

65. Всякие охранники и прочие часто мешают снимать, но мы игнорируем и пока они разберутся — всё снято. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

66. Стас @stas_satori ( «Ай как просто») когда был молодым, участвовал в конкурсе от Wylsacom и дошел до финалаhttps://t.co/PuWio5Y7s3 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

67. В каждую поездку у нас есть регламент сбора оборудования, все собрать и разложить от 30 мин до часа. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

68. Эрик Давидыч, который Smotra.ru сам нам написал, он подписчик и зритель.

Мы сняли с ним 1 ролик и ждем, когда он выйдет( — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

69. @SNAILKICK хотел вести рубрику Wylsa Oblenilsa, вместо Наташи. Но решили, что он придумает свою идею, ждем.) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

70. Мы ходили к Алексею Навальному в офис, рассказывали про YouTube, вроде ему помогло) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

Wi-Fi у нас в офисе называется Free Nemagia, но скоро переименуем, ведут они себя крайне странно. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

72. iIPhone X уже давно у нас лежит, но эмбарго pic.twitter.com/0fTFgyTL8n — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

73. Полезный и любимый пункт меню в YouTube аналитике — данные в реальном времени, наглядно и удобно, вот график последнего ролика pic.twitter.com/zbI8ewAJmM — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

74. Когда записываем видео, всегда слушаем звук через наушники, поэтому брака у нас почти не бывает, сразу слышно когда батарея села) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

75. Нас третий год зовут в Грозный, сделать рекламу местного Apple магазина, но мы никак не найдем время.

Саид, прости, обязательно приедем. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

76. Первый раз в Киев нас позвало агенство Air.io, снять колабу с розеткой, и вот что вышло https://t.co/fZcZh8cW7p — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

76-2. Мы приехали в ноябре 2014, Крым был уже непонятно чей, и все нас отговаривали ехать во вражеский Киев. Но мы телевизор не смотрим. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

77. Мы читаем почти все комменты, реплаи и т.п. реакцию.

На YT довольно жестко модерируем, так как теория разбитых окон работает( — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

78. Валентин учился в МГУУ, и если бы не видеоблоги и пара других причин, стал бы замом Собянина) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

79. Иван Лучков сделал обзор на кроссовки Xiaomi и заработал на этом ролике на ремонт студии в Одессе. https://t.co/oei4ccrb89 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

80. Валентин немного боится высоты, поэтому вышку в Костромской области, где мы планировали снимать распаковку — снесли. pic.twitter.com/0qNHWfOTMz — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

81. Внештатный сотрудник Никита Потапов @resdram отвечает за паблик Вконтакте и модерирует предложку) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

82. Из видеоблогеров мы одни из немногих, у кого открытый прайс на сайте https://t.co/PRdj9Cg6ew — открыты для всех — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

83. DJI ронин хороший, но долго настраивать и батарея быстро садится. pic.twitter.com/UaEQElhrwc — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

84. На Youtube надо делать шоу, видео на серьезных щах не зайдут pic.twitter.com/Z6D3MZtPIk — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

85. Вот хорошая ссылка на рейтинг русскоязычных каналов про науку и технику https://t.co/2rAEpqmZmn, вот @jc_ru туда добавили — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

86. На этой неделе надо сделать 2 ролика про тачки, 3 про игры, 7 про гаджеты, но мы не успеем. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

87. Казаков @jc_ru снимается в кепке, обедает в кепке, говорит что в душе моется в ней, поэтому голова грязная и поэтому кепку не снимает. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

88. Наташа @gusenica_lo не может продать свой iPhone 8 Plus (2 шт). Потому что в 2017 году iPhone никому не нужен. pic.twitter.com/HbRqe7lIht — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

89. А Сергей Кузьмин @zavackiy все не может купить iPhone 8 Plus. Они работают в одной компании, но не догадались договориться.

Я менеджер) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

90. Дмитрий Лебедев @Omelyanko , сценарист и темная лошадка в Rozetka.ua, знаменит в первую очередь своими котами в твиттере. — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

91. Дмитрий Лебедев @Omelyanko отлично пишет тексты, но он богатый и ленится писать на сайт. Упрашиваю его вести наш красный @WylsacomRed — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

92. Трафик нашего сайта https://t.co/pzGpJIsAhQ, статистика сети, обычный день. pic.twitter.com/kxLdysjCv0 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

93. Подходит сейчас Илья и спрашивает — где переходник на флешку-карту для макбука? все смеются, потому что у него MacBook 2017 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

94. Один раз Максим @khoroshev из @rozetked пошутил что они вошли в состав Wylsacom Media, но @den_mukhin никак не освоит корпоративную GH5 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

95. У Александра Побыванца @zen_pc свой кабинет.

До этого он сбегал работать дома из-за шума в студии, но устал мыть посуду и вернулся) — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

96. С недавних пор я покупаю в студию флешки MicroSD по 256GB , так их меньше нужно. pic.twitter.com/a1RWmltNA2 — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

97. Наш студийный свет LED по 200W, не греет лицо ведущего и не мерцает. pic.twitter.com/z5sY4JgvDY — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

98. Цифры с ролика про 3 000 000 подписчиков так и висят под потолком и не сдулись! а на днях будет 4 000 000))) pic.twitter.com/dYE0LPZbNr — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

99. 22:40 — рабочий день закончен, но бизнес центр закрыт, не можем выйти)) pic.twitter.com/yCSnnkMZpL — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

100. Офис у нас в г. Москва, ул Никольская, и она шикарна! pic.twitter.com/2o0Qdqql4G — 4Rockfire (@4Rockfire) 25 сентября 2017 г.

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