Вторник, 26 Сентября

Билл Гейтс теперь использует телефон на Android

26.09.2017 16:12 21

Билл Гейтс теперь использует телефон на Android

Windows Phone уже мертв в течение года, а соучредитель Microsoft Билл Гейтс решил, что пришло время двигаться дальше. В интервью Fox News Sunday Гейтс показывает, что теперь использует телефон на Android. В то время как Гейтс не раскрывает точную модель, он отмечает, что на нем есть «большое количество программного обеспечения Microsoft». Предположительно это специальный телефон Samsung Galaxy S8 от Microsoft Edition с комплектом программного обеспечения.

В начале этого года Microsoft начала продавать телефоны Samsung Galaxy S8 в своих розничных магазинах, и в него входят такие приложения, как Office, OneDrive, Cortana и Outlook. Любой Android-телефон также поддерживает эти приложения, но настроенная компанией Microsoft S8 действительно предполагает, что компания может продолжать предлагать это для других устройств Android в будущем.

Хотя Гейтс переходит на Android, он все равно не интересуется iPhone. Гейтс лихо запретил iPhone и iPod дома в прошлом, но также он признает, что Стив Джобс был «гением» в интервью Fox.

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