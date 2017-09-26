Microsoft объявляет о запуске следующего крупного пакета Office сегодня в Орландо с запланированным выпуском на следующий год. Office 2019 (входящий во вторую половину 2018 года) будет включать обычные приложения для Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint и Skype для бизнеса. Microsoft планирует выпустить предварительные копии Office 2019 в середине 2018 года, и программное обеспечение в первую очередь предназначено для организаций, которые не используют облачные версии Office 365.

Office 2019 будет включать в себя лучшие ИТ-возможности для предприятий, которые не используют Office 365. Excel также будет включать в себя новые формулы и диаграммы для анализа данных, а PowerPoint отобразит функции анимации морфинга и масштабирования, которые в настоящее время используют клиенты Office 365. Microsoft заявляет, что в ближайшие месяцы он поделится большей информацией об Office 2019, но пока похоже, что если вы работаете в Office 365, у вас все еще будут самые современные функции.