Вторник, 26 Сентября

Microsoft выпустит Office 2019 в следующем году

26.09.2017 17:52 9

Microsoft выпустит Office 2019 в следующем году

Microsoft объявляет о запуске следующего крупного пакета Office сегодня в Орландо с запланированным выпуском на следующий год. Office 2019 (входящий во вторую половину 2018 года) будет включать обычные приложения для Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии Exchange, SharePoint и Skype для бизнеса. Microsoft планирует выпустить предварительные копии Office 2019 в середине 2018 года, и программное обеспечение в первую очередь предназначено для организаций, которые не используют облачные версии Office 365.

Office 2019 будет включать в себя лучшие ИТ-возможности для предприятий, которые не используют Office 365. Excel также будет включать в себя новые формулы и диаграммы для анализа данных, а PowerPoint отобразит функции анимации морфинга и масштабирования, которые в настоящее время используют клиенты Office 365. Microsoft заявляет, что в ближайшие месяцы он поделится большей информацией об Office 2019, но пока похоже, что если вы работаете в Office 365, у вас все еще будут самые современные функции.

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