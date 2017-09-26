Сегодня Microsoft анонсирует будущие изменения в облачном хранилище OneDrive на конференции Ignite в Орландо. Гигант программного обеспечения улучшает веб-интерфейс OneDrive, с более чистым пользовательским интерфейсом и возможностью легко видеть, какой контент был предоставлен другим пользователям с новой карточкой и информационной панелью людей. Интерфейс также включает в себя настройки папок.

OneDrive также будет обновлен с улучшенными параметрами обмена для Office, Windows и Mac. Office 2016 увидит новую панель совместного доступа в ближайшие месяцы и позволит пользователям OneDrive обмениваться документами с конкретными людьми или людьми в организации. Эти обновления также будут распространены на мобильные клиенты, что позволит вам быстро узнать, какой контент был предоставлен другим пользователям и кто имеет или не имел к нему доступ.

Microsoft также вносит некоторые другие незначительные изменения в OneDrive. Поддержка ZIP-файлов будет включена в веб-представление, и DRM или IRM-файлы теперь будут полностью поддерживаться OneDrive. Если вы откроете файл в веб-версии OneDrive, он будет теперь открыт в режиме редактирования, а не режиме чтения, а мобильные и настольные приложения будут включать в себя уведомления о совместном использовании файлов. Для пользователей Office 365 в OneDrive существует множество других изменений, и вы можете проверить особенности для ИТ-администраторов в блоге Microsoft OneDrive.