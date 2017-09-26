Посмотрите на это! Почему никто не додумался до такого решения раньше? Ну все же элементарно и просто. Один вход и три выхода. Lightning, USB-Type C и MicroUSB в одном кабеле. Три кабеля в одном за 10 баксов. Покажите эту цену Apple, пусть подавятся своими Lightning за 30 баксов.

Купить эти замечательные кабели можно в магазине сайта Mashable. Да, я сам удивлен, что у этого популярного ресурса есть магазин. Я уже заказал себе 2 комплекта по 3 штуки. Доставлять буду каким-то мейл–форвардером. Даже знаю каким, но, чтобы не уличили в рекламе, не будут называть название.

Обратите внимание, при покупке 3-х кабелей сразу, получается хорошая скидка и можно купить комплект за $21.99. Есть два цвета: серебренный и золотой. Я заказал два комплекта по 3 кабеля, чего и вам советую. Хорошего дня.

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