LG и Comcast объявили о том, что они принесут приложение Comcast Xfinity TV Partner к моделям LG WebOS Smart TV ( 2017-2018 годов) в 2018 году, позволяя клиентам получить доступ напрямую к Comcast непосредственно на интеллектуальном телевизоре без приставки.

Владельцы LG TV также смогут облаковать записи DVR из своих других блоков Comcast через приложение. Rollout по-прежнему остается в стороне: Comcast даже не планирует запускать бета-версию нового приложения до начала 2018 года, и нет расчетного времени для полной финальной версии.

Comcast уже давно работает с приложением Xfinity TV Partner, начиная с устройств Roku и Samsung еще в 2016 году, чтобы сделать услугу Comcast TV более доступной для потребителей в более широком диапазоне устройств.