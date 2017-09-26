Вторник, 26 Сентября

Последние телевизоры LG получать приложение Comcast Xfinity TV Partner

26.09.2017 20:01 3

Последние телевизоры LG получать приложение Comcast Xfinity TV Partner

LG и Comcast объявили о том, что они принесут приложение Comcast Xfinity TV Partner к моделям LG WebOS Smart TV ( 2017-2018 годов) в 2018 году, позволяя клиентам получить доступ напрямую к Comcast непосредственно на интеллектуальном телевизоре без приставки.

Владельцы LG TV также смогут облаковать записи DVR из своих других блоков Comcast через приложение. Rollout по-прежнему остается в стороне: Comcast даже не планирует запускать бета-версию нового приложения до начала 2018 года, и нет расчетного времени для полной финальной версии.

Comcast уже давно работает с приложением Xfinity TV Partner, начиная с устройств Roku и Samsung еще в 2016 году, чтобы сделать услугу Comcast TV более доступной для потребителей в более широком диапазоне устройств.

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