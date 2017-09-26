Создание действительно качественных записей невозможно без отличного оборудования, которое великолепно зарекомендовало себя в самых непростых условиях использования. Профессиональные видеокамеры BlackMagic - это отличный выбор для настоящих знатоков. Данное оборудование надежно гарантирует высокое качество осуществление записи в наиболее популярных форматах RAW и ProRes. Камеры данного бренда характеризуют довольно широким динамическим диапазоном, что позволяет получить изображения настоящего кинематографического уровня!

Профессиональные видеокамеры BlackMagic - достойный выбор настоящих мастеров своего дела!

Глубина цвета и четкость картинки, красочные и яркие видеоролики - вот основные достоинства, характеризующие видеокамеры данной компании.

Основные характеристики видеокамеры BlackMagic

Помимо компактного способа переноски, видеокамера BlackMagic имеет следующие возможности:

2.5K-сенсором;

широким 13-стопным динамическим диапазоном;

встроенным SSD-рекордером;

записью в стандартном некомпрессированном RAW-формате;

наличие компрессированных файловых форматов;

великолепной совместимостью с EF- и ZE-объективами;

практичным и удобным сенсорным LCD-дисплеем для мониторинга съемки и возможности ввода метаданных;

портативный корпус.

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