Профессиональные видеокамеры BlackMagic - ваш надежный помощник!
Создание действительно качественных записей невозможно без отличного оборудования, которое великолепно зарекомендовало себя в самых непростых условиях использования. Профессиональные видеокамеры BlackMagic - это отличный выбор для настоящих знатоков. Данное оборудование надежно гарантирует высокое качество осуществление записи в наиболее популярных форматах RAW и ProRes. Камеры данного бренда характеризуют довольно широким динамическим диапазоном, что позволяет получить изображения настоящего кинематографического уровня!
Профессиональные видеокамеры BlackMagic - достойный выбор настоящих мастеров своего дела!
Глубина цвета и четкость картинки, красочные и яркие видеоролики - вот основные достоинства, характеризующие видеокамеры данной компании.
Основные характеристики видеокамеры BlackMagic
Помимо компактного способа переноски, видеокамера BlackMagic имеет следующие возможности:
- 2.5K-сенсором;
- широким 13-стопным динамическим диапазоном;
- встроенным SSD-рекордером;
- записью в стандартном некомпрессированном RAW-формате;
- наличие компрессированных файловых форматов;
- великолепной совместимостью с EF- и ZE-объективами;
- практичным и удобным сенсорным LCD-дисплеем для мониторинга съемки и возможности ввода метаданных;
- портативный корпус.
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