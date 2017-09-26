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Профессиональные видеокамеры BlackMagic - ваш надежный помощник!

26.09.2017 21:01 3

Профессиональные видеокамеры BlackMagic - ваш надежный помощник!

Создание действительно качественных записей невозможно без отличного оборудования, которое великолепно зарекомендовало себя в самых непростых условиях использования. Профессиональные видеокамеры BlackMagic - это отличный выбор для настоящих знатоков. Данное оборудование надежно гарантирует высокое качество осуществление записи в наиболее популярных форматах RAW и ProRes. Камеры данного бренда характеризуют довольно широким динамическим диапазоном, что позволяет получить изображения настоящего кинематографического уровня!

Профессиональные видеокамеры BlackMagic - достойный выбор настоящих мастеров своего дела!

Глубина цвета и четкость картинки, красочные и яркие видеоролики - вот основные достоинства, характеризующие видеокамеры данной компании.

Основные характеристики видеокамеры BlackMagic

Помимо компактного способа переноски, видеокамера BlackMagic имеет следующие возможности:

  • 2.5K-сенсором;
  • широким 13-стопным динамическим диапазоном;
  • встроенным SSD-рекордером;
  • записью в стандартном некомпрессированном RAW-формате;
  • наличие компрессированных файловых форматов;
  • великолепной совместимостью с EF- и ZE-объективами;
  • практичным и удобным сенсорным LCD-дисплеем для мониторинга съемки и возможности ввода метаданных;
  • портативный корпус.

На нашем официальном онлайн-ресурсе - http://divia.com.ua/videokamery/videokameru_blackmagic/, наши потенциальные покупатели всегда смогут самостоятельно подобрать необходимый товар, значительно сэкономив собственное свободное время и получить возможность купить действительно качественное оборудование по весьма доступной стоимости с возможностью доставки. У нас можно круглосуточно ознакомиться со всем предлагаемым ассортиментом.

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Чтобы получить возможность приобретения всего ассортимента, вы можете воспользоваться следующими опциями:

  • обратиться посредством заполнения онлайн-формы, чтобы наши консультанты смогли перезвонить вам в любое удобное время;
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  • перезвонить нам по указанным на сайте номерам;
  • индивидуально проконсультироваться, чтобы узнать больше больше о условиях приобретения.

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