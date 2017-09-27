Уже совсем скоро, 3 ноября, начнутся продажи iPhone X. Как сложится судьба Apple в этот раз, вообще непонятно. Спрос на iPhone 8 мизерный, якобы все ждут десятку. Только вот незадача, первая партия ограничена, и, скорее всего, искусственно, да и цена выше, чем обычно. Как это отразится на продажах и настроениях покупателя, покажет только практика.

Но поговорим мы не о финансах, а про насущные вещи. Отказ от Touch ID в новом iPhone, лично для меня, кажется большой глупостью. Отсутствие клавиши Home заставит всех пользователей переучиваться. Мы ведь за что любили iPhone? За простоту и привычки. Мы привыкли к физической клавише Home, её можно нажимать из любых позиций, с закрытыми глазами и так далее. Теперь, нужно привыкать к новым жестам для работы с интерфейсом, то есть, придётся выходить из зоны комфорта и примерять на себя новый костюмчик.

Защитники конфиденциальности личной информации и вовсе начали выражать озабоченность, не успели они привыкнуть к мысли о том, что сканер отпечатка пальцев собирал их информацию и хранил её, чёрт знает где, теперь есть ещё один повод для беспокойства – «смартфон же знает, как я выгляжу!».

Одно понятно наверняка: Face ID с точки зрения безопасности – это большой откат назад.

Уязвимость

«Если у вас есть злой близнец, вам действительно нужно защитить ваши конфиденциальные данные с помощью кода» – это слова Филла Шиллера на презентации. Звучит как шутка, но это вовсе не так. Близнецам, действительно, придётся побеспокоиться о безопасности личной информации.

В бытовых условиях достаточно поместить iPhone X перед лицом владельца, и он разблокируется. Ваша девушка, ваш друг, да кто угодно, кто возьмет в руки ваш смартфон смогут это сделать, и это, как минимум, ненормально.

Если рассматривать крайние случаи с физическим насилием, то ситуация выглядит точно так же. Зачем прикладывать палец жертвы к телефону, если можно просто поднести его к лицу и, вуаля, доступ получен. Если вспомнить, что iPhone – это потенциально и ваша банковская карта, средство платежа, то стоит призадуматься над таким странным способом защиты.

Не смотри на него!

Посмотрел на смартфон – он разблокировался. Но постойте, я что, не могу просто взглянуть на своё устройство без этого всего? Случайный взгляд, и смартфон включает экран. Посчитайте, сколько раз в день вы берёте в руки смартфон и смотрите в его сторону – просто так, без необходимости его разблокировки. Что-то мне подсказывает, что люди будут отключать эту функцию и пользоваться по старинке паролем из цифр.

Face ID – вынужденная мера Apple потянуть время

Помните слухи о том, что Apple собирается встроить клавишу Home и сканер отпечатка пальца прямо в экран устройства? Уверен, что так оно и будет. Немного позже. Просто Apple не успела к релизу и дала нам полу-функцию. Подождём годик, выйдет iPhone XS, в нём поставят новомодный сканер отпечатка пальца в экране, и Face ID будет просто мини-опцией для тех, кто хочет удобно разблокировать экран смартфона, но не более того.

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