Ежегодные презентации новых продуктов от компании Apple традиционно бьют все рекорды по популярности, и это неудивительно. Каждый новый смартфон этого производителя становится безоговорочным флагманом в мире смартфонов, совершает технологический прорыв. 12 сентября этого года Тим Кук и мощная команда самых востребованных в мире разработчиков представили миру сразу три «яблочные» новинки: iPhone 8, iPhone 8+ и iPhone X. Даже несмотря на утечку информации прямо накануне презентации, весь мир был прикован к экранам своих компьютеров и телевизоров, чтобы первыми узнать, чем на этот раз удивит нас компания Apple. И удивлять действительно было чем. iPhone X получил новый шестиядерный процессор A11 Bionic, который, по утверждению разработчиков, на 70 процентов мощнее своего предшественника.

Удивил и порадовал многих и новый OLED-дисплей, который теперь занимает практически всю переднюю панель смартфона. Много и давно об этом говорили эксперты, но только сейчас это было воплощено в жизнь. Ровно как и полное отсутствие кнопки «Домой». Отныне разблокировать устройство можно будет с помощью инновационной технологии распознавания лица. Это защита, уверяют разработчики, является самой надежной, ведь даже смена имиджа и использование аксессуаров (очков, шляпы и т.д.) не повлияет на результат – ваш телефон однозначно считает информацию о вашем лице. Корпус смартфона выполнен из стекла, а в отношении цветовых решений в корпорации остановились на серебряном и космическом сером. И это далеко не все особенности нового айфоновского флагмана.

Кроме него, состоялась премьера еще одного безупречного продукта iPhone 8. Как и все предыдущие модели, он доступен в двух размерах: с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма (iPhone 8 Plus). Главный вопрос от пользователей – чем же он отличается от своего предшественника? В первую очередь, это беспроводная зарядка и сверхпрочное стекло, из которого выполнена задняя панель. Водонепроницаемость и защита от пыли – бонусы гаджета, которые невозможно не отметить. «Восьмерка» доступна в черном, серебряном и розовом цветах. Несменным остается и изысканный сдержанный дизайн устройства. Если вы хотите стать обладателями этих суперсовременных смартфонов первыми, доверяйте только проверенным интернет-магазинам. Будьте первыми с магазином AppleAvenue, следите за обновлениями на сайте, и будьте одним из первых владельцев этих изысканных и технически совершенных смартфонов.