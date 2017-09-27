Было время, когда Apple радостно отчитывалась о продажах iPhone за первые выходные дни. Точнее, продажи новинок начинаются в пятницу, продолжаются в субботу и воскресенье. В итоге, почти за 3-е суток продавали несколько миллионов устройств по всему миру.

В прошлом году, когда вышел iPhone 7, Apple решила изменить традициям и перестала рассказывать о продажах. Этот год не стал исключением, более того, в новостях предсказывают провальные продажи нового телефона Apple.

Это аргументируют тем, что не было больших очередей, как обычно, в первый день продаж, устройство можно было спокойно купить в магазине в нужной версии. Как же так, вышел новый айфон и нет дефицита?! Apple обречена, провал и всё такое.

Аналитик Мин-Чи Куо плотно занимается Apple и её бизнесом, его очередной прогноз такой: по его словам, Apple iPhone 8 Plus обойдёт по популярности iPhone 8, люди всё чаще выбирают телефоны с большими экранами. По его оценке, спрос на новые айфоны раза в 2 меньше, чем на iPhone 6s и 7, если сравнивать те же периоды продаж. Всего, за 3-й квартал, по его подсчётам, Apple продаст около 16-18 млн iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Но Apple отыграет всё на iPhone X, его купят поклонники марки, аналитик рассчитывает на 50 млн проданных устройств по предзаказу. Face ID, 3D-камера, новый дизайн – люди купят этот телефон, не обращая внимания на цену. И те, кто привык стоять в очередях за новым телефоном, просто ждут, когда наступит 3 ноября, чтобы занять место у магазинов. Вот так всё просто.

Привожу слова Тима Кука – когда начались продажи новых айфонов, руководство Apple довольно результатами.

Мы продали все iPhone 8 и iPhone 8 Plus в некоторых магазинах, но у нас большие запасы. Вы видите, как их отлично покупают, я просто счастлив.

Кроме того, Мин-Чи Куо обратил внимание на ещё одну вещь. В Apple Store покупают преимущественно SIM-free устройства, но существует ещё и сильный канал продаж через операторов. Пока все возмущаются над тем, что в Apple Store’ах нет очередей за телефонами, у операторов число покупателей не изменилось. Просто об этом мало кто думает, и мало кто учитывает этот фактор, а он весьма важен для Apple.

Не одни гики и фанаты технологий покупают новинки, есть и миллионы обычных людей, кто не так хорошо разбирается в характеристиках.

Я думаю, что и в Apple прекрасно понимают, что iPhone 8 не будет таким же популярным в этом году, как iPhone X. Это разные устройства для разных покупателей, одним важен «вау-фактор», другие хотят привычный телефон с кнопкой Home под экраном и современной начинкой. Помните, как критиковали iPhone SE, когда он вышел? Так он отлично продаётся который год, очень популярная и любимая модель. Вот и iPhone 8 будет таким: успешным, но не самым обсуждаемым.

Источник: Appleinsider

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