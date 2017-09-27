На днях обновил iPhone 7 Plus Jet Black 256 Гб до iOS 11, никаких проблем при установке не было, без сучка – без задоринки всё скачалось, установилось, работает. Хотел поделиться с вами тем, что больше всего понравилось в обновленной системе. Ну а между лайками – разные «типс энд трикс», если вы знаете ещё что-то, обязательно пишите в комментарии или на почту kuzmin@wylsacom.media, отвечаю быстро и эффективно! Замечу, что в данной статье пойдёт речь только про iOS11 на iPhone, если конкретно, на iPhone 7 Plus. Про iPad расскажу позже, пока только начал пользоваться.

Новая панель управления

Тут мне нравится возможность менять элементы, убирать, добавлять, управлять – наконец, есть возможность настройки и это очень круто. Понимаю, многие пробовали бетку и знакомы с системой, но я всегда стараюсь не баловаться так с основным устройством, и обновляюсь вместе со всеми – вероятно, поэтому мои впечатления свежи. Потыкав в панель управления, можно быстро включить режим энергосбережения, перейти к кошельку, поставить таймер и сделать уйму других дел – понимаю, в будущем возможностей и настроек станет больше, но и в нынешнем виде панель радует.

НО!

Мне до сих пор непонятно, почему на заблокированном экране не получается использовать перемотку внутри трека в некоторых случаях: есть переход от трека к треку, но вот слушаю я микс в Mixcloud и хочу перемотать. Приходится разблокировать аппарат – не очень круто. Зато, с базовым плеером проблем нет – перемотка, напомню, может не работать только у сторонних приложений. Подожду, когда обновят Mixcloud и Soundcloud.

Движущаяся клавиатура

Совершенно случайно заметил, что, если нажать и подержать значок переключения клавиатуры, появляется возможность сдвинуть её влево или вправо, чтобы было удобней набирать текст на здоровом смартфоне – например, на iPhone 8 Plus. Попробуйте, очень круто помогает, особенно когда в одной руке кофе, в другой планшет, в третьей айфон и надо как-то написать жене ответ.

Файлы

Может и не самая популярная тема, но, для меня она актуальна: у меня тысячи разнообразных документов, разбросанных в самых разных местах – счета, электронные билеты, акты, тексты, таблицы, презентации и другой бюрократический ад. В «Файлах», во-первых, видны последние добавленные документы – вот сейчас сижу в «Шереметьево» и вижу вчерашний билет, то есть я его за секунду нашёл у машины для самостоятельной регистрации – отлично! Во-вторых, тут есть мой рабочий стол ноутбука со всеми документами: все фотки, файлы – найти можно буквально всё, прямо с айфончика. Хвала iCloud и выдумщикам из Apple, «Файлы» для работающих людей это просто находка. Если вам кажется, что тут всё как-то неупорядочено и не хватает каталогизации – наведите порядок сами. Да, папки можно добавлять прямо в «Файлах».

Обновлённый App Store

Короче, новый дизайн и вкладка «Сегодня» подталкивают ежедневно заходить в App Store в поисках мякотки. И это очень хорошо. Если вы не понимаете, что там произошло – App Store это теперь такой красивый журнал с большими картинками, прямо так и хочется качнуть что-то бесплатное или платное.

Настройка КАЖДОГО наушника AirPods

Раньше такого не было, теперь есть – на правый наушник можно повесить пуск/паузу, на левый активацию Siri или переход к следующей дорожке. Напомню, для настройки нужно зайти в меню Bluetooth, выбрать AirPods и делать всё, как положено.

Почта

Три почтовых ящика и десятки писем ежедневно: в обновлённой версии мне понравилось, как формируется переписка. Скажем, если с кем-то вы активно списываетесь, вся цепочка оказывается в одном блоке, и довольно легко понять, где и о чём идет речь. Непонятный момент – слово «Все» над поиском. От «Все» в том смысле, что это все письма, или это «Всё» в смысле всё, дружок, хорош уже, иди выпей вина да приголубь жену. Отрываясь от этих размышлений, вижу письмо от товарища, захожу, смотрю переписку раньше, понимаю что ответить – спасибо новой почте.

Live Photo в FaceTime

Как вы знаете, в iOS11 можно делать живые фото в FaceTime, о чём вы получаете уведомления – ещё веселей, что можно раз и навсегда запретить эту тему. Зайдите в настройки FaceTime и сделайте это!

Сообщения

Тут надо честно сказать – всё основное общение сейчас происходит в Telegram, десятки рабочих чатиков, все контакты, аудиосообщения, видеосообщения, фотки и файлы, всё там. В iMessage я даже перестал переписываться с женой, и быстрым доступом к стикерам меня не заманишь. Когда-то давно Apple стоило попробовать сделать iMessage отдельным продуктом и внедрить на всех платформах, вот это было бы по-царски. Сейчас это просто удобно, хорошо, но, повторюсь – я может и плохой пример, но переписываюсь здесь лишь с с пятью людьми. Все повально валят в «телегу» – когда в iMessage можно будет быстро кидать абонентам деньги, тогда снова возникнет интерес. Ну а пока, мне просто понравился манёвр со строкой приложений для iMessage внизу, на поверку это очень удобно.

Распознавание QR-кодов без дополнительного софта

Что сказать, это приятно. Работает так: видите QR-код, наводите камеру, предлагается открыть ссылку в Safari. Вот и всё, минус ещё одна-две программы из памяти.

Режим «Не беспокоить» в машине

Я в машине разговариваю с использованием громкой связи и, если беру телефон в руки, то только чтобы построить маршрут. Радует, что в режиме «Не беспокоить» все желающие пообщаться получают соответствующее уведомление: типа, чуваки, давайте я доеду и потом всё решим. Это очень круто. Водить машину это особенное удовольствие, бывает, откроешь окна, люк, едешь так по Ленинскому, шоу Ruff Cutz колотит, и тут звонит, значит, тёща – узнать, чё как. В мыслях ты весь такой волшебный из космоса, ну а на деле тебе звонит тёща. Режим «Не беспокоить» в машине решает много вопросов, при этом не надо говорить. А тёща получает сообщение типа: «зять ваш использует режим «не беспокоить» в машине и давайте может не будем его беспокоить?»

Режим SOS

В случае чего, нажмите пять раз подряд кнопку питания и появится слайдер SOS, если его провести вправо, можно быстро обратиться к соответствующим службам. Просто знайте о том, что такая возможность есть.

Дополнительные способы получить больше места в памяти

Зайдите в «Основные / Хранилище iPhone» и полюбуйтесь разблюдовкой, сколько у вас места, чем оно занято, как его оптимизировать. Например, есть автоудаление старых разговоров в сообщениях, что, в моём случае, дало лишних 2,83 Гб. Еще 4 Гб удалось освободить, сгрузив неиспользуемые программы. Ещё можно удалить большие вложения из сообщений, увидеть, какие программы занимают много места. Я так понимаю, всё сделано с одной целью, чтобы даже пользователи iPhone с памятью 64 Гб могли легко находить новое место для фоточек и видосиков. Мне очень понравилась возможность в одном месте почистить все большие вложения в «Сообщениях», поистине круто.

Напомню, если что-то вдруг я пропустил, то обязательно напишите об этом в комментариях. Счастья вам, здоровья и храни нас всех Господь!

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