На больших предприятиях руководители часто сталкиваются с необходимостью контроля сотрудников. Работники, у которых есть доступ к всемирной паутине, могут распоряжаться своим рабочим временем неэффективно, посещая социальные сети, или выполняя другие действия в интернете, вместо того, чтобы заниматься работой. Помимо этого есть и множество других проблем в компаниях с огромным количеством персонала, именно поэтому возникает необходимость контролировать доступ в определённые департаменты тем, кому нужен, и кому - нет, следить за использованием рабочего времени, а также за интернет трафиком и другими нюансами. Всё это в целом составляет комплекс мероприятий, которые направлены на повышение эффективности труда и улучшения результатов работы всего предприятия.

Для того, чтобы не тратить время и не заниматься этим вручную, придумана программа для наблюдения за сотрудниками "Стахановец". Это программное обеспечение, которое дает возможность контролировать активность работников, а также защищать информацию компании, не допуская утечек к конкурентам. Чтобы воспользоваться данной системой, можно скачать с официального сайта демоверсию программы, изучить обзорное видео, которое позволяет научиться пользоваться приложением, и в дальнейшем приобрести при желании полную версию ПО. С помощью "Стахановца" можно анализировать клавиатурный почерк, выявлять авторов документов, а также сотрудников, которые находится на рабочем месте в нетрезвом виде, следить за звуковыми переговорами в мессенджерах и распознавать речь.

"Стахановец" эффективно работает со многими компьютерами и может использоваться как на небольшом предприятии, так и на массивном холдинге в котором тысячи машин. С помощью этого приложения надежно защищаются данные, происходит оповещение о подозрительных действиях или о невыполнении задач, предотвращаются нежелательные сообщения за счёт перехвата переписки в мессенджерах, социальных сетях и почте. Программа самостоятельно анализирует и собирает данные, позволяя добиться большей эффективности от работников и разделать их труд более безопасным. Попробуйте приложение бесплатно, вы сможете контролировать работу персонала, находясь в любой точке мира, и оцените все преимущества системы повышения эффективности трудаю