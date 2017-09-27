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Вещь дня: умная куртка Levi’s и Google

27.09.2017 16:29 21

Вещь дня: умная куртка Levi’s и Google

Google вместе с Levi’s начали продажи новой вещицы. Это классическая джинсовая куртка, в неё зашита уйма датчиков. Модную одёжку создавали для велосипедистов, она называется Commuter Trucker Jacket. Мы писали новость о куртке ещё в марте, предполагая, что она появится в продаже осенью. Я уже и забыл о ней, но куртка вышла в срок, как раз по сезону. Где-нибудь в солнечной Калифорнии рассекать по Кремниевой Долине на велике, в джинсовке, подвёрнутых брюках чинос и белой футболке самое оно.

Особенность куртки – сменный элемент, он вибрирует при входящих звонках или сообщениях, светится, уведомляя о новых событиях. Для синхронизации смартфона (нужно устройство на iOS 10 и выше, начиная с iPhone 6 или на Android 6 и выше) требуется поставить приложение.

Получается что-то вроде фитнес-браслета, только носишь его не на руке, а он приделан к одежде. Джинсовая куртка выполнена из материала Jacquard, разработанного Google, ткань превращается в сенсорную поверхность и понимает управление жестами. Можно переключать треки в Apple Music или Spotify, получать команды во время прогулок, используя карты, узнавать текущее время. Google обещает, что сменный блок выдерживает до 10 стирок, так что лучше не забывать снимать его перед тем, как решите бросить куртку в стиральную машину.

Вещь дня: умная куртка Levi’s и Google

Куртка Levi’s Commuter Tracker Jacket стоит $350, появится только в некоторых магазинах, продажи начнутся 2 октября.

Кто у нас выпускает больше всего «умных вещей»? Xiaomi, у неё огромный ассортимент товаров на все случаи жизни, от кроссовок до зубных щёток и рисоварок. Посмотрим, чем ответит китайский дискаунтер.

Источник: MacRumors

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