В современном мире особенно важным для каждого человека становятся два фактора – соответствие социальным стандартам и модным тенденциям, шагать в ногу с новейшими разработками мира электроники. То, что казалось невероятным и опережающим свое время пару лет назад, сегодня уже вошло в разряд устаревшего и неактуального. Мы приобретаем технику по баснословным ценам, но она ломается в течении пары месяцев. Недостаточная емкость аккумулятора, отсутствие защиты от попадания влаги, тихий звук, хрупкий корпус без дополнительной защиты – это основные проблемы, которые становятся причинами поломок всех современных гаджетов. У каждого случались ситуации, когда телефон просто выпадал из рук на асфальт или кафель, когда просто вытягивая с кармана, случайно царапали экран или корпус об змейку или ключи.

От несчастных случаев с телефонами никто не застрахован, однако, многие компании отказываются ремонтировать свою продукцию даже по гарантии. И, в результате, вы снова покупаете дорогущую технику на пару месяцев. Однако, появился смартфон, который обеспечивает решение большинства актуальных проблем, ведущих к поломкам и замене аппарата. Компания Apple выпустила новый флагман линейки – Iphone 7. Эта новинка мира современных технологий не только опережает по показателям все предыдущие модели производителя, но и модели прочих компаний и разработчиков. Стандартная емкость аккумулятора нового Айфона на 14% выше, чем у раннее представленных сородичей. Закаленное стекло и прочный корпус надежно защитят ваш аппарат от ударов и повреждений, при этом, телефон оснащен защитой от влаги.

Теперь ваш агрегат сможет пролежать до 30 минут на глубине одного метра под водой, и вам не нужно будет после этого сразу бежать с «кирпичом» в мастерскую или сервисный центр. Улучшенные характеристики фронтальной и основной камер сделали возможным съемку фото и видео в HD формате, а улучшенные динамики в разы превышают по качеству звучания все модели телефонов. Самые низкие цены на Iphone 7 вы найдетe на ресурсе https://myapple61.ru/, который работает ежедневно без перерывов и выходных для вашего удобства. Различные расцветки на любой вкус и утонченный дизайн удовлетворят любые вкусы. К тому же, приобретая новый флагман компании, вы получите большую скидку на аксессуары и защитное стекло в подарок! Будьте всегда в курсе новинок, оставайтесь в центре внимания вместе с Iphone 7!