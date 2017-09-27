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Garmin выпускает новые фитнес-трекеры для детей

27.09.2017 19:22 6

Garmin выпускает новые фитнес-трекеры для детей

Garmin сотрудничает с Disney, чтобы поставить BB-8, The Avengers, Minnie Mouse и других популярных персонажей для своего нового фитнес-трекера, Vivofit Jr. 2.

Vivofit Jr. 2 предназначен для ношения в течение всего дня и может отслеживать сон, шаги и минуты активности. С часами можно плавать и устройство имеет батарею, которая должна прослужить один год за один заряд.

Между этой версией и прошлогодней дебютной моделью Vivofit Jr есть только два больших отличия. Во-первых, эта новая модель имеет цветной экран, а не черно-белый. И, во-вторых, есть брендированные группы - модели прошлого года включали в себя несколько ярких узоров, таких как цветы или неровный камуфляж, которые кажутся гораздо менее забавными для молодой аудитории, с которой Garmin хочет подружиться. Также появятся часы с изображением щита Капитана Америки и силуэтов различных значков «Звездных войн».

Персонажи также будут показывать мобильное приложение, которое подключается к фитнес-трекеру. Дети могут играть через рассказы, выполняя цели деятельности и другие задачи, заданные для них их родителями.

Новый фитнес-трекер будет продаваться за 100 долларов, что на 20 долларов больше по сравнению с оригинальной моделью. Дополнительные группы будут продаваться отдельно за 29,99 $ и могут быть использованы для открытия разных игровых тем внутри приложения.

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